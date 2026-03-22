Platforma na prehrávanie videí YouTube testuje novinku. Používateľov sa po novom pýta na ich názor na pozerané video. Hlavnou témou vyskakovacieho okna je umelá inteligencia (AI).
Zdá sa vám, že ide o AI?
YouTube sa po novom pýta používateľov na ich názor, či práve pozerané video bolo vytvorené pomocou AI. Ako informoval portál Dexerto, platforma sa priamo pýta na „AI slop“, čo je forma videí s nízkou kvalitou, ktoré boli vytvorené pomocou AI na účel rýchleho finančného zisku.
Používateľov sa YouTube vo vyskakovacom okne pýta, či majú pocit, že ide o video vytvorené umelou inteligenciou. Na výber majú jednu z piatich možností:
- vôbec nie,
- trochu,
- mierne,
- veľmi,
- extrémne.
YouTube sa zaujíma o váš názor
Dextero sa bližšie pozrel na ponuku piatich možností, ktoré sa používateľom zobrazujú pri otázke o AI. Portál tvrdí, že YouTube ponúka viacero možností nielen preto, aby zistil, či video bolo vytvorené pomocou AI, ale aj preto, aby pochopil, ako diváci vnímajú takéto videá.
Tieto informácie majú byť ďalej užitočné na trénovanie vlastných AI modelov od YouTube.
Zmeny zavádza aj TikTok
Na dopyt po regulácii obsahu reaguje aj sociálna sieť TikTok. Ako v januári informovala na svojom blogu, používateľské účty v rámci Európy začne kontrolovať umelá inteligencia (AI). Tá navrhne odstrániť všetky účty, ktoré patria používateľom mladším ako 13 rokov.
AI nástroje by takto mali kontrolovať európske účty na základe informácií uvedených v profile a príspevkov, ktoré zverejňujú. Podozrivý účet následne skontroluje administrátor, ktorý rozhodne o jeho odstránení alebo ponechaní na sociálnej sieti.
„V TikToku dozeráme na to, aby našu platformu nepoužívali deti mladšie ako 13 rokov,“ uviedla sociálna sieť. Zároveň poznamenala, že mesačne takýmto spôsobom odstráni približne 6 miliónov účtov detí do 13 rokov.