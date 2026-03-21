Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zablahoželal iránskym lídrom a tamojším obyvateľom k tradičnému perzskému Novému roku Nórúz. Šéf Kremľa pri tejto príležitosti ubezpečil Teherán o neutíchajúcej ruskej podpore v prebiehajúcej vojne na Blízkom východe. Oficiálne blahoželania smerovali priamo najvyššiemu duchovnému vodcovi Modžtabovi Chameneímu a prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi.
„Vladimir Putin zaželal iránskemu ľudu silu na prekonanie týchto ťažkých skúšok a zdôraznil, že v tomto náročnom období zostáva Moskva verným priateľom a spoľahlivým partnerom Teheránu,“ uviedol Kremeľ vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Odsúdenie útokov a tichá pomoc
Moskva ako dlhoročný strategický spojenec Teheránu už predtým ostro odsúdila americko-izraelské vojenské útoky na Irán. Tie sa začali koncom februára a naplno rozpútali súčasnú otvorenú vojnu v regióne. Ruská diplomacia zároveň len v stredu tvrdo odsúdila cielenú likvidáciu šéfa iránskej bezpečnostnej rady Alího Larídžáního a ďalších vysokopostavených predstaviteľov tamojšieho režimu zo strany Izraela.
Hoci Rusko od začiatku vyhroteného konfliktu oficiálne neponúklo Iránu okrem humanitárnej pomoci žiadnu priamu vojenskú podporu, realita v zákulisí môže byť iná. Viaceré americké médiá totiž s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že Moskva v tichosti zdieľa s Teheránom citlivé vojenské spravodajské informácie. Týkať sa majú najmä presných pozícií amerických jednotiek a vojenských zariadení na Blízkom východe.
Irán v reakcii na prebiehajúce útoky na svoje suverénne územie už predtým masívne zaútočil na viaceré americké a izraelské vojenské základne, ako aj na ďalšie strategické ciele v kľúčovej oblasti Perzského zálivu.