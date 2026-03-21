Severoatlantická aliancia sa môže kedykoľvek rozpadnúť, k čomu by mohol prispieť najmä prípadný odchod Spojených štátov. Na medzinárodnej scéne sa navyše rozpadá svetový poriadok a inštitúcie ako OSN či Európska únia strácajú vplyv na globálne udalosti. Vyhlásil to premiér Robert Fico v diskusnej relácii verejnoprávneho rozhlasu Sobotné dialógy.
Zelené nezmysly a hrozba globálnej vojny
„V tejto atmosfére rozpadu svetového poriadku sa musí Európska únia sústrediť na svoju vlastnú ekonomickú silu a musíme zabudnúť na tie nezmyselné zelené blbosti, ktoré nám deklasujú náš priemysel a naše hospodárstvo. To je cesta pre Európsku úniu,“ zdôraznil v rozhlase Fico.
Predseda vlády sa zároveň obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kube by v spojitosti s vojenským zásahom USA vo Venezuele, prebiehajúcou ruskou vojnou na Ukrajine a izraelsko-americkou vojnou proti Iránu mohol reálne vytvoriť podmienky pre začiatok celosvetového globálneho konfliktu.
Európska únia by preto podľa neho mala prejsť zásadnou reformou. Na medzinárodnej scéne by za ňu mali hovoriť najmä lídri veľkých a silných členských štátov. Predseda vlády si na tejto pozícii vie predstaviť napríklad súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Pochopenie pre Orbána a spoločné rokovania
Fico sa v relácii zastal aj svojho maďarského náprotivku. Vyhlásil, že premiér Viktor Orbán má politicky pravdu, keď aktuálne blokuje multimiliardovú európsku pôžičku pre Ukrajinu. Orbána označil za mimoriadne skúseného človeka. Zároveň však dodal, že sa osobne nezúčastňuje na politických podujatiach v Maďarsku a nevyslovuje priamu podporu žiadnemu z kandidátov do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Priznal však obavy z toho, že v prípade zmeny maďarskej vlády by sa mohla skončiť éra dobrých susedských vzťahov.
Slovenský premiér na záver informoval, že Bratislave a Prahe sa po pauze podarilo obnoviť formát spoločných vládnych rokovaní. Avizoval, že najbližšie takéto stretnutie by sa mohlo uskutočniť už 31. marca. Podobný formát na vládnej úrovni by mal podľa Fica zmysel aj medzi Slovenskom a Ukrajinou, s ktorou chce mať vládny kabinet aj naďalej korektné vzťahy.