Cez deň je +15 °C a svieti slnko. Ráno však môže byť auto pokryté inovaťou. Zistite, prečo práve jar na cestách prekvapí viac ako zima a ako sa chrániť.
Poznáte to. Po mesiacoch šedej oblohy a škrípajúceho snehu pod kolesami príde konečne deň, keď zo seba strasieme zimu. Teplomer ukazuje príjemných pätnásť stupňov, otvoríte okno v aute a cítite, že jarný vzduch chutí inak. Lepšie. Ľahšie.
A práve v tomto momente vás mozog začne klamať.
Psychológovia tomu hovoria optimistické skreslenie. Je to naša prirodzená tendencia preceňovať príjemné informácie a potláčať varovné signály. V kontexte šoférovania to znamená jednu veľmi konkrétnu vec. Keď je cez deň teplo, podvedome predpokladáme, že bude teplo aj ráno. A že cesta, ktorá bola včera popoludní suchá a bezpečná, bude rovnako bezpečná aj o šiestej ráno.
Nebude. A tu je dôvod, prečo by ste mali čítať ďalej.
Pasca č. 1: Čierny ľad neviditeľný zabijak ranných ciest
Keď sa povie námraza, väčšina vodičov si predstaví bielu vrstvu na čelnom skle. Niečo viditeľné, niečo, na čo sa dá pripraviť škrabkou a trochou trpezlivosti. Lenže ten absolútne najnebezpečnejší ľad je ten, ktorý nevidíte.
Čierny ľad je extrémne tenká vrstva, ktorá sa na povrchu vozovky vytvára bez akéhokoľvek vizuálneho varovania. Cesta vyzerá len mokrá, prípadne úplne suchá. V skutočnosti je však pokrytá milimetrovou vrstvou ľadu, ktorá sa šmýka presne tak isto ako klzisko.
Na jar vzniká čierny ľad najčastejšie v týchto troch situáciách:
- Pod mostami a nadjazdmi. Most nemá pod sebou pôdu, ktorá by držala teplo. Chladne zospodu aj zhora, a preto jeho povrch klesne pod bod mrazu oveľa skôr než bežná cesta. Ráno o šiestej môže byť cesta pred mostom suchá, samotný most je čistý ľad a cesta za ním opäť suchá. Prechod trvá dve sekundy a to často stačí na nehodu.
- V lesných úsekoch a tienistých údoliach. Keď slnko cez deň rozpáli otvorený úsek cesty na jarné teploty, lesný tienistý úsek o sto metrov ďalej môže mať na povrchu teplotu hlboko pod nulou. Váš mozog je už zvyknutý na suchý asfalt a nestihne zareagovať dosť rýchlo.
- V blízkosti potokov a vodných plôch. Vlhkosť z blízkeho potoka alebo rozmokčeného poľa vytvorí na ceste tenký vodný film, ktorý v rannom chlade okamžite zamrzne. Tieto miesta nebývajú označené žiadnou výstražnou značkou.
Najnebezpečnejší ľad nie je ten, ktorý vidíte na čelnom skle. Je to ten, ktorý nevidíte pod kolesami.
Čo s tým robiť:
- Ráno pred jazdou skontrolujte vonkajší teplomer. Ak ukazuje menej ako +3 °C, počítajte s možnosťou lokálnej námrazy.
- Pred mostami a lesnými úsekmi preventívne uvoľnite plyn a držte volant oboma rukami.
- Na moste zásadne nebrzdite. Ak dostanete šmyk, jemne uvoľnite plyn a korigujte volantom do smeru šmyku.
- Na diaľnici sledujte, či sa pred vami dvíha vodná hmla spod kolies áut. Ak nie a cesta sa leskne, je to obrovský varovný signál.
Pasca č. 2: Zver na cestách a jarná migrácia
O diviakoch ráno o piatej v decembri veľmi premýšľať nemusíte. Zver spí, je menej aktívna a drží sa v hlbokých lesoch. Lenže mesiace marec až máj prinášajú úplne iný príbeh.
Na jar sa deje niekoľko vecí naraz. Srnce začínajú hľadať nové teritóriá, pričom mladé samce sú vyháňané staršími a presúvajú sa cez otvorené plochy vrátane ciest. Diviaky sa sťahujú za potravou na prvé polia. Jelene migrujú z nížin do vyšších polôh. A všetky tieto zvieratá prechádzajú cez cesty, po ktorých ste celú zimu jazdili bez najmenších problémov.
Štatistiky poisťovní hovoria jasnou rečou. Počet kolízií so zverou je najvyšší práve v období od marca do mája. Najrizikovejší čas je svitanie a súmrak, čo je presne tá doba, kedy väčšina ľudí cestuje do práce alebo z nej domov. Na jar sa navyše čas svitania posúva presne do ranných dopravných špičiek.
Čo s tým robiť:
- Na lesných úsekoch a pri poliach znížte rýchlosť o 20 až 30 km za hodinu oproti limitu. Platí to najmä za svitania a súmraku.
- Sledujte dopravné značky s výstrahou pred zverou. Nie sú tam len tak pre ozdobu, tieto úseky mapujú reálne dáta z nehôd.
- Ak vidíte jedno zviera prechádzať cez cestu, vždy očakávajte ďalšie. Srnce aj diviaky sa takmer vždy presúvajú v skupinách.
- Neuhýbajte prudko strhnutím volantu. Náraz do zvieraťa je nebezpečný, ale čelný náraz do protiidúceho auta alebo mohutného stromu končí fatálne. Brzdite a držte svoj smer.
Pasca č. 3: Váš mozog je najväčší nepriateľ za volantom
Tretia pasca sa nenachádza na ceste, ale priamo vo vašej hlave.
Po zime, počas ktorej ste jazdili opatrne, pomaly a s rešpektom voči počasiu, prichádza jar ako psychologický reštart. Slnko svieti, cesta je suchá, auto ide hladko. A presne vtedy začnete jazdiť rýchlejšie, brzdíte neskôr a sledujete dianie okolo seba oveľa menej pozorne.
Tento jav má v dopravnej psychológii názov kompenzácia rizika. Keď máme pocit, že sa podmienky zlepšili, automaticky zvyšujeme riskantnosť svojho správania. Nerobíme to vedome a nie je to ani prejav arogancie. Náš mozog je jednoducho nastavený na udržiavanie určitej úrovne vzrušenia. Keď vonkajšie riziko klesne, my si ho vnútorne vykompenzujeme rýchlosťou.
V praxi to vyzerá veľmi jednoducho. V decembri ste pred ostrou zákrutou brzdili už sto metrov vopred. V marci brzdíte päťdesiat metrov pred ňou. Pritom tá zákruta môže byť rovnako zradná. Nie pre sneh, ale pre štrk po zimnej údržbe, mokré lístie alebo už spomínaný čierny ľad.
Najnebezpečnejší vodič na jar nie je ten, ktorý nevie jazdiť. Je to ten, ktorý si myslí, že už nemusí byť opatrný.
K tomu sa pridáva ešte jeden dôležitý faktor a tým je jarná únava. Prechod na letný čas, dlhšie dni a zmena biorytmu spôsobujú, že náš organizmus prvé jarné týždne funguje v režime mierneho spánkového deficitu. Podľa európskych štatistík je únava za volantom skrytým faktorom pri každej piatej smrteľnej nehode.
Čo s tým robiť:
- Prvé dva týždne po zmene času jazdite vedome o niečo pomalšie, než si myslíte, že by ste mali.
- Ráno pred jazdou si položte dôležitú otázku. Je cesta naozaj v takom stave, v akom bola včera poobede?
- Ak za volantom cítite únavu, okamžite zastavte. Pätnásť minút spánku na odpočívadle je miliónkrát lepších ako pätnásť sekúnd mikrospánku v rýchlom pruhu.
- V prvých jarných týždňoch si nastavte budík o desať minút skôr. Eliminujete tým ranný stres a nebezpečný tlak na rýchlu jazdu.
Tri pasce, o ktorých sme práve hovorili, majú jednu spoločnú vlastnosť. Nevidíte ich, kým je ešte čas na reakciu.
Čierny ľad nevidíte, kým na ňom nezačnete brzdiť. Zver nevidíte, kým vám nevbehne priamo do svetiel reflektorov. A vlastnú nepozornosť si nevšimnete, kým už nie je neskoro.
Dobrá správa však je, že na ochranu stačí úplne jednoduchá vec. Uvedomenie. Stačí si ráno pri sadaní do auta pripomenúť, že slnko klame, no cesta neodpúšťa. Odjazdite prvých desať kilometrov tak, ako keby bola hlboká zima. Pretože pod vašimi kolesami možno ešte stále je.