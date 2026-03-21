Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril plnú podporu a solidaritu českému premiérovi Andrejovi Babišovi i celému českému ľudu po rozsiahlom požiari zbrojárskej haly v Pardubiciach. Babiš pre túto mimoriadnu udalosť na poslednú chvíľu zrušil svoju plánovanú účasť na sobotňajšej Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v Budapešti.
Maďarský premiér vo zverejnenom videu na sociálnej sieti poznamenal, že s prebiehajúcou vojnou na Blízkom východe sa terorizmus začal objavovať aj na miestach, kde by ho Európa inak neočakávala.
Zaradenie na zoznam teroristov
„Preto som sa v noci poradil s našimi predstaviteľmi národnej bezpečnosti a medzinárodnú skupinu zodpovednú za teroristický útok v Českej republike sme vyhlásili za teroristickú organizáciu. Ak niektorý z jej členov vstúpi do Maďarska, okamžite ho zatkneme,“ vyhlásil rázne Orbán.
Hoci maďarský premiér konkrétnu skupinu vo svojom prejave priamo nepomenoval, k zodpovednosti za podpaľačskú akciu v Pardubiciach sa ešte v piatok prihlásila radikálna organizácia s názvom The Earthquake Faction. Tá na internete tvrdí, že jej hlavným cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
Prísnejšia ochrana zbrojoviek
V reakcii na hrozbu útokov Orbán ďalej oznámil sprísnenie bezpečnostných opatrení priamo v Maďarsku. Vláda v Budapešti po kľúčových energetických zariadeniach bezodkladne pristúpila aj k posilneniu ochrany všetkých podnikov domáceho obranného priemyslu.