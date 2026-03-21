Spojené štáty a Izrael v sobotu opäť zaútočili na kľúčové iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa prvotných informácií z Teheránu nebol na mieste zaznamenaný únik rádioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí by tak nemali byť v ohrození. Tento strategický komplex bol pritom cieľom masívneho bombardovania už počas minuloročnej dvanásťdňovej vojny Iránu s Izraelom.
Útok na centrum obohacovania uránu
„Po zločinných útokoch Spojených štátov a sionistického režimu proti našej krajine bol dnes ráno terčom komplex na obohacovanie uránu Natanz,“ uviedla Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) vo svojom oficiálnom vyhlásení. Podľa nej tento úder predstavuje hrubé porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ďalších prísnych medzinárodných regulácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany.
Z technických a odborných posudkov priamo na mieste podľa iránskych úradov zatiaľ vyplýva, že po zásahoch nebol zaznamenaný absolútne žiadny únik nebezpečných rádioaktívnych materiálov do okolia.
Západ sa obáva iránskej bomby
Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že jedným z hlavných cieľov USA v prebiehajúcej vojne s Iránom je definitívne eliminovať schopnosť islamskej republiky vyrobiť atómové zbrane. Izrael a západné krajiny totiž dlhodobo obviňujú Teherán z toho, že sa tajne snaží zostrojiť vlastnú bombu. Iránske vedenie tieto tvrdenia dlhé roky kategoricky popiera s tým, že jeho jadrový program má výlučne mierový charakter.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) už v marci, len niekoľko dní po začiatku aktuálneho konfliktu, oznámila, že zariadenie Natanz utrpelo čiastočné škody v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. K prvému zásahu komplexu došlo počas úvodného týždňa vojny, ktorá vypukla 28. februára. Analýzy satelitných záberov vtedy jasne potvrdili viditeľné poškodenie viacerých budov.
Tento jadrový komplex sa nachádza približne 220 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Teherán. Spolu s ďalšími jadrovými zariadeniami v krajine bol terčom útokov už v júni minulého roka počas predchádzajúcej iránsko-izraelskej vojny.
K najnovšiemu ničivému útoku na iránsku jadrovú infraštruktúru paradoxne došlo len deň po tom, čo Donald Trump na svojej platforme Truth Social prekvapivo uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej veľkej vojenskej operácie na Blízkom východe.