Severoatlantická aliancia pre rapídne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu stiahla slovenských vojakov z medzinárodnej misie v Iraku. Do vlasti ich v bezpečí prepravilo špeciálne lietadlo ministerstva obrany. O stiahnutí personálu z tohto výbušného regiónu informovali Ozbrojené sily SR.
Misia nekončí, len sa upravuje
„Stiahnutie personálu z misie neznamená jej koniec. Je len reakciou na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v oblasti. Našu pozíciu v misii v Iraku upravujeme v reakcii na aktuálny vývoj bezpečnostnej architektúry sveta,“ uviedla armáda vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Situáciu budú ozbrojené sily podľa vlastných slov priebežne vyhodnocovať v úzkej koordinácii s medzinárodnými spojencami. Rovnako bude pokračovať intenzívny dialóg s irackou vládou a jej bezpečnostnými zložkami. Misia v Iraku bude naďalej pokračovať ako nebojová, poradenská a kapacitná. Jej hlavným cieľom zostáva pomoc pri budovaní vnútornej stability krajiny a bránení návratu teroristických aktivít.
Sťahujú sa aj Poliaci
Severoatlantická aliancia ešte v piatok oficiálne oznámila, že pre eskaláciu napätia „upravuje“ svoju doterajšiu misiu v Iraku. Predstavitelia velenia už skôr uviedli, že sily, ktoré sa priamo nezúčastňujú na bojových operáciách, sa dočasne sťahujú z bezpečnostných dôvodov pre prebiehajúcu vojnu na Blízkom východe.
Rovnaký krok ako Slovensko už oznámilo aj susedné Poľsko, ktoré rozhodlo o okamžitej evakuácii svojho vojenského kontingentu z Iraku. Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uviedol ako hlavný dôvod zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v celom blízkovýchodnom regióne.