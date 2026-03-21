Téma zvýšenia volebného kvóra na vstup do parlamentu zo súčasných piatich na sedem alebo dokonca desať percent je podľa publicistu Juraja Hrabka len vypustením politického balónika. Jeho reálne schválenie je totiž pri súčasnom rozdelení síl v Národnej rade SR úplne nereálne.
Zvýšenie prahu zvoliteľnosti podľa neho nie je v záujme drvivej väčšiny parlamentných strán, a to vrátane dvoch koaličných. „Ktorá strana v parlamente by za to hlasovala? Podpísal by takú novelu prezident? Súhlasil by Ústavný súd s takýmto zdvihnutím kvóra?“ pýta sa známy komentátor.
Odvádzanie pozornosti
Hrabko tvrdí, že skutočnými témami, ktoré sú dnes reálne na stole, je avizovaný návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia, prípadne úvahy o rapídnom zvýšení volebnej kaucie. „Ak dám na šuškandu z kuloárov, že sa chystá zvýšenie percentuálneho prahu nad desať percent, tak to má byť téma? Keď taký návrh bude na stole, môžeme sa o ňom baviť,“ poznamenal.
Cielené vypúšťanie podobných informácií do mediálneho priestoru považuje len za nastavovanie mucholapky. „Všetci sa k tomu prilepia a o ničom inom debata nebude, iba že vládna strana chce zvýšiť volebné kvórum na desať percent. Veď to je nezmysel,“ dodal.
Prázdne reči o skrátenom konaní
Za ďalšiu zástupnú tému považuje publicista aj vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho po stretnutí s predsedom parlamentu Richardom Rašim. Hlava štátu avizovala, že v budúcnosti bude pred podpisom prísnejšie posudzovať normy prijaté v skrátenom legislatívnom konaní alebo takzvané prílepky k nesúvisiacim zákonom.
„Pán prezident vyslovil výhrady, ktoré sú všeobecne známe,“ konštatoval Hrabko s tým, že proti zrýchlenému konaniu vždy protestujú len strany v opozícii. Keď sa dostanú k moci, v tejto praxi veselo pokračujú. „Pamätám si prvé vystúpenie pani prezidentky Čaputovej v parlamente, kde poslancom povedala presne to isté, a potom hneď prvý zákon, ktorý obsahoval prílepky alebo bol v skrátenom konaní, jednoducho podpísala,“ zaspomínal si komentátor.
Za dôležitejšiu prezidentskú tému považuje fakt, že Slovensko stále nemá kompletný Ústavný súd. „Do toho, čo sa deje v parlamente, prezident zasiahnuť nemôže. Má, samozrejme, právo veta. Venovať by sa mal skôr Ústavnému súdu, pretože tam sudca chýba už viac ako dva a pol roka,“ upozornil.
Nesplnené sľuby a oprava Družby
Na vyhlásenie opozičného hnutia Igora Matoviča, že v budúcnosti vstúpi len do takej koalície, ktorá sa zaviaže k zníženiu platov politikov, reagoval Hrabko s miernou iróniou. Pripomenul, že identické sľuby dávalo toto zoskupenie aj pri zostavovaní vlády v roku 2020, no v praxi ich nedokázalo zrealizovať. „To isté sľuboval, keď sa stal premiérom, dokonca tieto požiadavky aj zapísali,“ poznamenal. Zároveň však uznal, že v dnešnej situácii tvrdej konsolidácie verejných financií je aspoň zmrazenie platov ústavných činiteľov dôležitým gestom solidarity s občanmi.
Komentátor sa vyjadril aj k situácii okolo odstaveného ropovodu Družba. Očakáva, že po maďarských parlamentných voľbách napokon dôjde k jeho oprave a opätovnému spriechodneniu. „Keby chcel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nejakým spôsobom zasiahnuť do volieb v Maďarsku, neurobil by to inak,“ uviedol na margo pomalého tempa opráv. Šancu prinútiť Kyjev k urýchleniu prác podľa neho nemá ani Bratislava, ani Budapešť, ale výlučne Brusel. „Slovensko aj Maďarsko môžu kričať, koľko chcú, nič na tom nezmenia. Ak má niekto páky na ukrajinského prezidenta, tak je to Európska únia,“ uzavrel Hrabko.