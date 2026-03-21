Rozsiahly požiar v továrni na výrobu automobilových súčiastok, ktorý vypukol v piatok v juhokórejskom meste Tae-džon, si vyžiadal už desať ľudských životov. Počet zranených podľa miestnych úradov stúpol takmer na šesťdesiat. K tragédii došlo počas dennej zmeny, pričom záchranné zložky stále bojujú s ničivými plameňmi.
Hlásenie o požiari prijali dispečingy krátko po trinástej hodine miestneho času. Juhokórejská protipožiarna agentúra vzápätí vyhlásila plošnú mobilizáciu hasičov. Tento mimoriadny krok sa v ázijskej krajine spúšťa len v ojedinelých prípadoch, keď rozsah katastrofy a náročnosť zásahu vysoko presahujú bežné hasičské kapacity danej miestnej samosprávy.
Mobilizácia stoviek záchranárov
Do mimoriadne náročného boja proti plameňom úrady aktuálne nasadili viac ako 200 profesionálnych hasičov a 70 zásahových vozidiel či inej ťažkej techniky.
Juhokórejský premiér okamžite poveril ministerstvo vnútra a vedenie protipožiarnej agentúry, aby do krízovej oblasti stiahli absolútne všetko dostupné vybavenie a personál. Kľúčovou prioritou štátu v týchto chvíľach zostáva záchrana uviaznutých ľudí a čo najrýchlejšie uhasenie požiaru.