Irán je pripravený zabezpečiť japonským obchodným lodiam bezpečný prechod cez strategický Hormuzský prieliv. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí s tým, že obmedzenia plavby sa týkajú výlučne krajín, ktoré na islamskú republiku vojensky útočia.
Japonsko je extrémne závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, pričom väčšina týchto životne dôležitých zásielok prechádza práve cez Hormuzský prieliv. Teherán túto námornú trasu fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky. Tento krok okamžite prinútil viaceré štáty hľadať alternatívne cesty a čerpať zo svojich strategických zásob.
Prieliv je otvorený, tvrdí Teherán
V piatkovom telefonickom rozhovore s japonskými novinármi však Arakčí poprel, že by Irán prieliv globálne zablokoval. „Prieliv sme neuzavreli. Je otvorený,“ zdôraznil šéf iránskej diplomacie a dodal, že Teherán je pripravený Japonsku a ďalším neutrálnym štátom poskytnúť pri plavbe maximálnu pomoc a garantovať im bezpečný prechod.
Japonsko siaha na obrovské rezervy
Japonsko, ako štvrtá najväčšia ekonomika sveta, je zároveň piatym najväčším dovozcom ropy. Až 95 percent jeho dodávok pochádza z Blízkeho východu a približne 70 percent prechádza práve cez spomínaný Hormuzský prieliv.
Tokio pre nestabilnú situáciu už v pondelok oznámilo, že začína postupne uvoľňovať svoje strategické ropné rezervy, ktoré patria medzi najväčšie na svete. Ázijská krajina momentálne disponuje zásobami zodpovedajúcimi až 254 dňom bežnej domácej spotreby.
Tento krok prichádza po tom, čo sa členovia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v marci dohodli na rozsiahlom uvoľnení ropných zásob s cieľom zmierniť prudký rast cien spôsobený vojnou na Blízkom východe. Podľa odborníkov ide o vôbec najväčší koordinovaný krok tohto druhu v celej histórii.