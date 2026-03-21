Timothy Dalton stvárnil dvakrát slávneho agenta Jamesa Bonda, a to vo filmoch Dych života a Povolenie zabíjať. Už v roku 1970 však upútal ako Heathcliff v televíznej adaptácii románu Búrlivé výšiny, ktorý dokonca inšpiroval vtedy len 18-ročnú Kate Bush k napísaniu jej prelomového hitu Wuthering Heights. Populárny britský herec a nezabudnuteľný agent 007 oslavuje dnes (21. marca) 80 rokov.
Ešte predtým, ako sa ujal úlohy agenta 007, preslávil sa ako častý seriálový herec. Pre jeho hereckú eleganciu mu celkovo často zverovali úlohy v klasikách z aristokratického prostredia. Navyše, neustále sa vracal k úlohám literárnych osobností na divadelných doskách. Na striebornom plátne už v mladom veku zaujal v životopisných historických drámach Cromwell a Mária, kráľovná škótska.
Z divadelných dosiek k hviezdam
Timothy Dalton sa narodil 21. marca 1946 vo waleskom meste Colwyn Bay. Odmalička vyrastal v prostredí, ktoré prialo umeniu, najmä tomu divadelnému. Ako šestnásťročného ho v londýnskom divadle očarila Shakespearova dráma Macbeth a následne zamieril priamo na Kráľovskú akadémiu dramatického umenia. Počas angažmánu v birminghamskom divadle sa predstavil v hre Svätá Jana od Georgea Bernarda Shawa a neskôr na londýnskych doskách už ako člen Kráľovskej Shakespearovej spoločnosti zažiaril vo svetoznámom diele Rómeo a Júlia.
Keď prekročil dvadsiatku, začal pôsobiť v televízii. Jeho prvý veľký zásah na striebornom plátne mal hviezdne okolnosti. Historický film Lev v zime (1968) bol ocenený Oscarom a mladík si v ňom zahral po boku takých hollywoodskych legiend ako Peter O'Toole, Anthony Hopkins a Katharine Hepburnová.
Drsnejší Bond verný predlohe
Už v týchto rokoch mal možnosť predviesť sa v úlohe najslávnejšieho špionážneho agenta. „V roku 1968, keď sa Sean Connery chystal vzdať Bonda, spýtali sa ma, či by som mal záujem. Zdalo sa mi to ako najhlúpejší nápad na svete. Mal som asi 25 rokov a Bond by mal mať aspoň okolo tridsiatky,“ spomínal svojho času britský herec. Na rolu napokon dozrel až v inej ére.
Keď sa Roger Moore po filme Vyhliadka na smrť rozhodol úlohu agenta 007 zanechať, producenti a režisér John Glen stáli pred náročnou úlohou nájsť novú hlavnú postavu. Výber sa naplno rozbehol v januári 1986. Konkurz síce úspešne absolvoval aj Pierce Brosnan, no pre zmluvné záväzky v televízii sa stal nedostupným. Tvorcovia sa tak začali obzerať po hercovi s tvrdším výrazom a rozhodli sa pre Daltona, ktorý figuroval na ich zozname už 20 rokov.
Spočiatku dokonca odmietol absolvovať kamerovú skúšku, keďže veril, že jeho herecké výsledky hovoria samy za seba. Po podpise zmluvy sa však všetci zhodli na bližšom návrate k duchu temnejších knižných predlôh Iana Fleminga. Dalton si v rámci prípravy znovu prečítal všetky jeho romány. Vo filmoch Dych života (1987) a Povolenie zabíjať (1989) nebol taký odľahčený ako jeho predchodca Moore, pôsobil drsnejšie a výrazovo bol oveľa bližší Connerymu.
Slávne partnerky a futbalová vášeň
V 90. rokoch Dalton žiaril aj v televíznom seriáli Scarlett (1994), ktorý bol adaptáciou slávnej knihy Juh proti Severu. Výpočet jeho výrazných úloh v známych dielach obsahuje aj televíznu drámu Kleopatra (1999), filmové snímky Americkí štvanci (2001), Turista (2010) a známe seriály Penny Dreadful či Doom Patrol.
Timothy Dalton mal v mladosti vzťah s reportérkou Kate Adieovou, neskôr žil so slávnou herečkou Vanessou Redgraveovou. Pár tvorili v rokoch 1971 až 1986 a spoločne účinkovali v niekoľkých filmoch. Istý čas mal krátke romániky aj s herečkami Stefanie Powersovou či Whoopi Goldbergovou. Od roku 1995 bol osem rokov partnerom hudobníčky Oksany Grigorievovej. Pár má spolu syna Alexandra, ktorý sa narodil v roku 1997.
Dalton má v súčasnosti svoje sídlo v Hollywoode, ale často sa zdržiava aj vo vlasti vo Veľkej Británii, kde okrem iného pravidelne navštevuje zápasy svojho obľúbeného futbalového klubu Manchester City.