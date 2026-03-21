Americká vesmírna agentúra NASA urobila v piatok kľúčový krok k prvému letu s ľudskou posádkou k Mesiacu po viac ako polstoročí. Obrovský raketový systém pre historickú misiu Artemis 2 úspešne prepravili na štartovaciu rampu 39B na floridskom Myse Canaveral. Štvorčlenná posádka astronautov zároveň nastúpila do prísnej predletovej karantény.
Gigantický systém s výškou takmer 100 metrov, ktorý pozostáva z nosnej rakety Space Launch System (SLS) a vesmírnej kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska. Presun obrovského kolosu k rampe vzdialenej šesť kilometrov trval približne 11 hodín.
Dráha voľného návratu
Hlavným cieľom misie Artemis 2 je bezpečne vykonať prelet okolo Mesiaca po takzvanej dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nevstúpi na obežnú dráhu našej prirodzenej družice, ale preletí priamo nad jej odvrátenou stranou vo výške približne 7 000 kilometrov a výlučne vplyvom gravitácie sa automaticky vydá na spiatočnú cestu na Zem.
Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení zhruba tri hodiny na detailné pozorovanie Mesiaca, pričom určitý čas zostanú úplne bez spojenia so Zemou. Aby misia prebehla úspešne, loď musí počas celého letu dostávať dostatok slnečného žiarenia pre svoje solárne panely a nesmie zostať v tieni Mesiaca dlhšie ako 90 minút.
Historická posádka a nové termíny
Posádku misie tvoria traja americkí astronauti – veliteľ Reid Wiseman, pilot Victor Glover a letová špecialistka Christina Kochová – ktorých dopĺňa kanadský letový špecialista Jeremy Hansen. Celý let by mal trvať desať dní a predstavuje kľúčovú skúšku pred plánovaným pristátím ľudí na mesačnom povrchu počas nasledujúcej misie Artemis 3.
Naposledy kráčali ľudia po Mesiaci ešte v decembri 1972 v rámci legendárnej misie Apollo 17. NASA pôvodne plánovala štart Artemis 2 už začiatkom februára a neskôr v marci, no termíny musela zrušiť pre technické problémy počas predštartových skúšok. Raketový systém sa vtedy musel dočasne vrátiť do hangáru.
Nové štartovacie okno pre očakávanú misiu Artemis 2 sa otvára 1. apríla a potrvá do 6. apríla. Ak by sa štart na začiatku mesiaca z akéhokoľvek dôvodu nestihol zrealizovať, ďalšia ideálna príležitosť na let k Mesiacu sa naskytne až 30. apríla.