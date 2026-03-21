Americký prezident Donald Trump prekvapivo uviedol, že Spojené štáty zvažujú postupné ukončenie svojej vojenskej operácie na Blízkom východe. Jeho najnovšie vyjadrenie však pôsobí v príkrom rozpore s reálnymi krokmi jeho vlastnej administratívy. Tá totiž do výbušného regiónu aktuálne vysiela ďalších vojakov i vojnové lode a zároveň žiada Kongres o astronomických 200 miliárd dolárov na financovanie prebiehajúcej vojny.
Šéf Bieleho domu toto nečakané vyhlásenie zverejnil v piatok večer na svojej sociálnej sieti Truth Social. Urobil tak krátko po tom, čo prudký rast svetových cien ropy opäť spôsobil výrazný pokles amerického akciového trhu.
Ostrý odkaz spojencom
Americký prezident vo svojom príspevku zdôraznil, že Hormuzský prieliv by odteraz mali strážiť iné krajiny, ktoré túto strategickú námornú trasu reálne využívajú na obchod.
„Sme veľmi blízko k splneniu našich cieľov, a tak zvažujeme postupné ukončenie našich veľkých vojenských snáh na Blízkom východe vo vzťahu k iránskemu teroristickému režimu,“ napísal Trump na margo prebiehajúceho konfliktu.
My končíme, strážte si to sami
Následne adresoval priamy odkaz ostatným štátom, od ktorých očakáva prevzatie zodpovednosti za bezpečnosť v Perzskom zálive. „Hormuzský prieliv budú musieť strážiť a kontrolovať podľa potreby iné štáty, ktoré ho využívajú – Spojené štáty nie!“ dodal rázne americký prezident.