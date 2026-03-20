Americká armáda je pripravená kedykoľvek „neutralizovať“ strategický iránsky ostrov Chárk, ak na to prezident Donald Trump vydá priamy rozkaz. Vo svojom vyhlásení to potvrdila hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. Reagovala tak na množiace sa správy o tom, že Washington zvažuje plány na vojenskú okupáciu alebo tvrdú blokádu tohto kľúčového ropného uzla. Cieľom je prinútiť Teherán znovu otvoriť zablokovaný Hormuzský prieliv.
Srdce iránskeho ropného exportu
Ostrov Chárk je absolútne kľúčovým uzlom iránskej energetickej infraštruktúry. Zabezpečuje totiž približne 90 percent celkového exportu ropy tejto islamskej republiky. Kellyová v tejto súvislosti dodala, že „vďaka podrobnému plánovaniu celá administratíva bola a je pripravená na akúkoľvek možnú akciu zo strany teroristického iránskeho režimu“.
Trump podľa hovorkyne dobre vedel, že Teherán sa pokúsi obmedziť medzinárodnú plavbu a voľný tok energií. Americká armáda preto už vopred podnikla kroky na zničenie viac než štyridsiatich plavidiel určených na kladenie mín. Účinná iránska blokáda napriek tomu paralyzovala obchodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a priamo prispela k prudkému rastu svetových cien ropy.
Samotný šéf Bieleho domu sa nedávno vyjadril, že Spojené štáty už „úplne zničili“ všetky vojenské ciele na Chárku. Zároveň pohrozil, že ak bude Irán v blokáde pokračovať, americká armáda nekompromisne zasiahne aj samotnú ťažobnú infraštruktúru ostrova.
Príprava na pozemnú operáciu?
Prezident USA sa ešte vo štvrtok vyslovil o Chárku ako o „malom ropnom ostrove, ktorý je úplne nechránený“. Dodal, že doterajšie americké útoky tam „zničili všetko okrem potrubí“.
Vyhlásenia Bieleho domu prichádzajú ako priama reakcia na zistenia portálu Axios, podľa ktorého americká vláda reálne zvažuje okupáciu alebo blokádu tohto iránskeho územia. Viaceré americké médiá zároveň informovali o narastajúcom nasadení tisícok ďalších amerických vojakov na Blízky východ. To by podľa analytikov mohlo signalizovať rozsiahlu pozemnú operáciu, ktorá sa pripravuje len tri týždne po začiatku americko-izraelských útokov na Irán.