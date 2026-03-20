Český premiér Andrej Babiš vyzval domáce zbrojárske firmy, ktoré vyvážajú vojenský materiál na Ukrajinu alebo na Blízky východ, aby si okamžite zabezpečili svoje areály tými najlepšími dostupnými technológiami. Rázne stanovisko predniesol v piatok po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady štátu, ktorú zvolal v reakcii na požiar haly v Pardubiciach. Polícia už tento prípad vyšetruje ako možný teroristický útok.
„To hlavné, čo chcem povedať, je odkaz všetkým výrobcom, ktorí vyrábajú materiál na obranu alebo zbrojenie, aby si svoje areály riadne zabezpečili. Areál tejto firmy, ktorá bola napadnutá, totiž zabezpečený nebol. Aj keď tam bol strážnik, vniknutie bolo veľmi jednoduché,“ vyhlásil Babiš. Zároveň dodal, že keď majú zbrojárske spoločnosti vysoké zisky, určite budú mať dosť peňazí aj na adekvátne zabezpečenie vlastného majetku.
Licencie podmienené bezpečnosťou
Premiér poukázal na fakt, že tieto podniky pravidelne žiadajú štát o licencie, aby svoje produkty vôbec mohli vyvážať do zahraničia. Preto odteraz požaduje, aby bolo udelenie takýchto oprávnení priamo spojené s prísnou bezpečnosťou ich výrobných areálov. Zdôraznil, že je to v záujme celej českej spoločnosti.
„Nie je predsa možné, aby výroba vojenského materiálu nebola zabezpečená. Od firiem budeme chcieť, aby to urobili výlučne na svoje náklady. Dobre vieme, čo sa stalo, pamätáme si Vrbětice,“ pripomenul Babiš fatálny útok agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU na sklad munície vo Vrběticiach z roku 2014. Doplnil tiež, že štát už v súvislosti s aktuálnou situáciou prijal množstvo bezpečnostných opatrení, ktoré však z taktických dôvodov nechcel bližšie špecifikovať.
Stupeň ohrozenia sa nemení
Minister vnútra Lubomír Metnar po rokovaní rady dodal, že po dôkladnom vyhodnotení informácií od spravodajských služieb a bezpečnostných zložiek sa zhodli na tom, že stupeň ohrozenia terorizmom zatiaľ plošne zvyšovať nebudú. V Česku tak naďalej platí stupeň B, čo predstavuje mierne ohrozenie z celkovej štvorstupňovej škály od A po D.