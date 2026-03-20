Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok otvorene vyhlásil, že Kyjev už aktívne pracuje na infiltrácii do ruskej štátom podporovanej komunikačnej aplikácie Max. Ruské vedenie totiž v poslednom čase tvrdo nalieha na svojich občanov, aby z bezpečnostných dôvodov definitívne prestali používať západné zahraničné platformy.
Populárne služby ako WhatsApp a Telegram sú v Rusku pritom už niekoľko mesiacov prísne obmedzované. Ruské úrady chcú aj takýmto nátlakom ľudí donútiť, aby masovo prešli k domácej službe Max. Tá je však podľa expertov len alternatívou bez koncového šifrovania. U potenciálnych užívateľov to logicky vyvoláva obavy, že by ju kremeľský režim mohol kedykoľvek zneužívať na plošné sledovanie osôb.
Informačná vojna a nábor agentov
Zelenskyj sa pred novinármi vyjadril, že ukrajinské, ale rovnako aj ruské tajné služby dnes naplno využívajú platformu Telegram na nábor nových ľudí a na cielenú propagáciu svojich naratívov o prebiehajúcej vojne, ktorú ešte v roku 2022 vyvolala invázia ruskej armády.
S narastajúcimi obmedzeniami Telegramu v Rusku bude podľa neho priama komunikácia smerom do ruskej spoločnosti určite náročnejšia. Ukrajinský líder však vzápätí sebavedomo dodal, že domáci kyberexperti sa „dostanú aj do Maxa“.
Aplikácia len pre vyvolených
Moskva zatiaľ vyhradila používanie štátnej aplikácie Max exkluzívne iba pre svojich občanov s ruským telefónnym číslom a pre obyvateľov z iných krajín, ktoré považuje za priateľské ku Kremľu.
V nedávnej minulosti Rusko opakovane obvinilo Ukrajinu z viacerých sabotážnych útokov na svojom území, a to vrátane atentátov na vysokopostavených vojenských činiteľov. Moskva pritom uviedla, že Kyjev naverboval ich páchateľov práve prostredníctvom komunikačných aplikácií. Za vykonanie útokov alebo poskytnutie citlivých spravodajských informácií ukrajinská strana údajne ako odmenu sľubovala štedrú finančnú hotovosť.