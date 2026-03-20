Český premiér Andrej Babiš v piatok večer mimoriadne zvolal Bezpečnostnú radu štátu v súvislosti s rozsiahlym požiarom haly v Pardubiciach. Prípad už naplno vyšetruje polícia ako možný teroristický útok. Predseda vlády k tomuto kroku pristúpil napriek tomu, že minister vnútra Lubomír Metnar ešte krátko predtým zasadnutie krízového orgánu verejne neplánoval.
„Od rána som v permanentnom kontakte s ministrom vnútra aj riaditeľom Bezpečnostnej informačnej služby (BIS). Na základe informácií, ktoré som dostal, som sa rozhodol zvolať na dnešnú osemnástu hodinu rokovanie Bezpečnostnej rady štátu,“ oznámil Babiš v piatok podvečer na sociálnej sieti X.
Krátko predtým sa na ministerstve vnútra konala tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnil minister Metnar spolu s policajným prezidentom Martinom Vondráškom a ďalšími zástupcami bezpečnostných zložiek. Na otázku novinárov, či je v pláne aj spoločné zasadnutie bezpečnostnej rady, minister odpovedal odmietavo. Svoj postoj zdôvodňoval tým, že členovia vlády sú od rána v nepretržitom online kontakte. „Ak nastane situácia, aby sme sa zišli fyzicky, tak sa zídeme, zatiaľ sme k takej situácii nedospeli,“ povedal v tom čase Metnar.
K mimoriadnej situácii sa večer vyjadril aj český prezident Petr Pavel. Na sieti X zdôraznil, že vývoj udalostí pozorne sleduje a priebežne sa informuje u príslušných orgánov. „Považujem za dôležité počkať na výsledky prebiehajúceho vyšetrovania,“ podotkol prezident s tým, že na rokovaní rady sa zúčastní aj zástupca Pražského hradu.
Terorizmus a izraelská stopa
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol v piatok nadránom. Zničená hala patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá sa špecializuje aj na výrobu dronov a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila strategickú spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems.
K samotnému útoku sa medzitým prihlásila radikálna skupina The Earthquake Faction. Tá na internete tvrdí, že jej hlavným cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Skupina zároveň zverejnila videá, o ktorých vyhlasuje, že priamo zachytávajú priebeh podpaľačského útoku. Policajný prezident Vondrášek potvrdil, že experti polície v spolupráci so spravodajskými službami tieto zábery intenzívne vyhodnocujú.
Omyl útočníkov?
Hovorkyňa spoločnosti LPP Holding Martina Tauberová však pre Českú televíziu uviedla, že izraelské drony sa v pardubickom závode nikdy nezačali vyrábať. K zamýšľanej spolupráci s izraelskou zbrojovkou napokon vôbec nedošlo, keďže rezort obrany zrušil tender na nákup tohto konkrétneho typu bezpilotných lietadiel.
Firma však v areáli skutočne vyrába iné bezpilotné stroje. Podľa Martina Ondráčka, ktorý sa podieľa na organizácii známeho projektu Darček pre Putina, na tieto stroje vyhlásili verejnú zbierku s cieľom poslať ich ukrajinskej armáde. Podľa údajov nadačného fondu ide o útočné drony MTS 40, ktoré disponujú doletom až 600 kilometrov.