Americký prezident Donald Trump v piatok opäť ostro verbálne zaútočil na spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO). Na sociálnej sieti ich označil za zbabelcov a papierového tigra, keďže sa podľa neho odmietajú aktívne zapojiť do vojenskej operácie na opätovné otvorenie strategického Hormuzského prielivu.
„NATO je bez USA papierovým tigrom!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej platforme Truth Social. Tvrdí, že Irán je už vojensky porazený a pre Alianciu predstavuje len veľmi malú hrozbu. Krajiny NATO sa podľa neho iba sťažujú na vysoké ceny ropy, ktoré sú nútené platiť, ale odmietajú pomôcť s otvorením prielivu, čo by bol podľa jeho slov „jednoduchý vojenský manéver“.
„Pre nich je to také ľahké, takmer bez rizika. Zbabelci, my si to budeme pamätať!“ uzavrel rozhorčene Trump svoj príspevok.
Hlúpa chyba a váhaví spojenci
Ešte začiatkom týždňa pritom americký prezident počas stretnutia s írskym premiérom Micheálom Martinom vyhlásil, že Spojené štáty pomoc Severoatlantickej aliancie vlastne vôbec nepotrebujú. Súčasnú nečinnosť európskych spojencov však považuje za „veľmi hlúpu chybu“.
Lídri Británie, Francúzska, Holandska, Nemecka, Talianska a Japonska, ku ktorým sa neskôr pridala aj Kanada, vo štvrtok v spoločnom vyhlásení vyjadrili pripravenosť prispieť k „primeraným“ snahám o zaistenie bezpečnej plavby. Oficiálne sa však k priamej vojenskej akcii nezaviazali. Namiesto toho vyjadrili hlboké znepokojenie z eskalujúceho konfliktu a vyzvali Teherán, aby prestal s vyhrážkami, kladením mín a blokovaním komerčnej lodnej dopravy.
Zablokovaná ropa a vojna
Globálne ceny ropy v posledných týždňoch prudko vzrástli v dôsledku vojny, ktorá naplno vypukla koncom februára po tom, čo Spojené štáty a Izrael začali masívne bombardovať Irán. Teherán na to vzápätí reagoval odvetnými útokmi v oblasti Perzského zálivu a prakticky úplnou blokádou Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou celosvetovou prepravnou trasou pre ropu a skvapalnený zemný plyn.