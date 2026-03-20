Výjazdové rokovania vlády naberajú úplne nový rozmer. Ministri sa koncom marca presunú do Nitrianskeho kraja, kde kabinet vôbec po prvý raz vo svojej histórii zasadne v dvojdňovom formáte. Zameria sa na päť kľúčových okresov južného Slovenska, pričom hlavnou témou bude nielen strategické poľnohospodárstvo, ale aj kľúčové priemyselné investície.
Úrad vlády potvrdil, že kabinet si svoj pracovný program rozdelil medzi dve obce, ktoré symbolicky odrážajú rôznorodý charakter tohto regiónu. Historické dvojdňové rokovanie sa uskutoční v utorok a v stredu, 24. a 25. marca.
Maratón odštartuje v Hronských Kľačanoch
Vládny program odštartuje v obci Hronské Kľačany. Tá podľa kabinetu typicky reprezentuje Podunajskú nížinu – má dlhú poľnohospodársku tradíciu, stabilné vidiecke zázemie a veľký potenciál pre rozvoj agropotravinárstva. Prvý deň bude venovaný agende spojenej s okresmi Komárno, Levice a Šaľa.
O deň neskôr sa ministri presunú do Veľkého Zálužia, dynamicky sa rozvíjajúcej obce neďaleko Nitry, ktorá ťaží z blízkosti krajského mesta. Stredajšie rokovanie sa zameria na problematiku a rozvoj okresov Nitra a Nové Zámky.
Potravinová aj priemyselná základňa
Zasiahnutých päť okresov tvorí celkovo 14 miest a 253 obcí s takmer 575-tisíc obyvateľmi. Podunajský región patrí z hľadiska hospodárstva, poľnohospodárstva, ale aj prírodných zdrojov k najvýznamnejším oblastiam krajiny. Úrodná nížina tvorí chrbtovú kosť slovenskej potravinovej bezpečnosti a ukrýva jedny z najväčších zásob podzemnej pitnej vody v strednej Európe.
Agrárny charakter oblasti sa tu však prirodzene prelína so silným priemyslom. Ekonomický základ regiónu netvorí len logistika v Komárne či Nových Zámkoch, ale aj strategické podniky ako chemický priemysel v Šali, jadrová energetika v Mochovciach a nitriansky automobilový závod Jaguar Land Rover.
„Významným impulzom pre budúci rozvoj je aj pripravovaný priemyselný projekt v okolí Šurian, jedna z najväčších investícií na Slovensku, ktorá posilní transformáciu regiónu smerom k modernému priemyslu a inováciám,“ uviedol k výjazdu tlačový odbor úradu vlády. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tu aktuálne drží na veľmi nízkej úrovni, v rozmedzí od 3,5 do 4 percent.
Príkladné spolužitie menšín
Okrem ekonomiky je juh Slovenska špecifický aj svojím demografickým zložením. Zastúpenie maďarskej národnostnej menšiny v dotknutých okresoch varíruje od približne piatich percent v okolí Nitry až po viac ako 60 percent v okrese Komárno.
Podľa úradu vlády predstavuje táto oblasť dlhodobo funkčný a prirodzený príklad pokojného spolužitia, vzájomného rešpektu a kultúrnej spolupráce. Historickú identitu regiónu zároveň dotvára Nitra ako kolíska slovenskej štátnosti a Komárno, ktoré funguje ako významná brána na Dunaji a centrum cezhraničnej spolupráce.