Spojené štáty vyslali na Blízky východ ďalšie tri vojnové lode, na palubách ktorých sa nachádza približne 2500 vojakov americkej námornej pechoty. Informoval o tom v piatok nemenovaný predstaviteľ americkej armády v súvislosti s narastajúcim napätím v regióne.
Zdroj oboznámený so situáciou potvrdil, že obojživelná útočná loď USS Boxer a ďalšie dve výsadkové plavidlá spoločne s vojakmi z 11. výsadkovej námornej jednotky už vyplávali zo svojho domovského prístavu v kalifornskom San Diegu a aktuálne smerujú na Blízky východ.
Prísne utajená operácia
Ďalší dvaja americkí predstavitelia následne potvrdili, že lode sú skutočne na ceste. Odmietli však spresniť, do ktorej konkrétnej oblasti či prístavu vojenský konvoj smeruje.
Všetci traja predstavitelia komunikovali s médiami výlučne pod podmienkou zachovania prísnej anonymity. Dôvodom je fakt, že nemajú oficiálne oprávnenie verejne diskutovať o prebiehajúcich a mimoriadne citlivých vojenských operáciách.