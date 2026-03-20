Opozičné strany ostro kritizujú premiéra Roberta Fica za jeho vystúpenie na európskom samite v Bruseli. Podľa Progresívneho Slovenska (PS) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) predseda vlády nedokázal pre krajinu vyrokovať vôbec nič a svojou zahraničnou politikou ťahá Slovensko do nebezpečnej medzinárodnej izolácie.
„Prečo sa skončil ďalší samit, na ktorom Slovensko nedosiahlo nič? Pretože sme izolovaní, pretože Fico za posledné dva roky nerobí nič iné, iba pri každej príležitosti kope do Európskej únie, do jej predstaviteľov či iných členských štátov. No a potom sa divíme, že nikto nezohľadňuje naše záujmy a nepočúva ho,“ poznamenal na tlačovej konferencii líder PS Michal Šimečka.
Poslanec a expert hnutia na zahraničnú politiku Tomáš Valášek upozornil, že izolácia predstavuje pohromu pre domácu ekonomiku a energetiku, pričom sa začína stávať aj bezpečnostným problémom. „Keď raz príde na lámanie chleba, keď budeme v núdzi a budeme pomoc od spojencov naozaj potrebovať, táto izolácia nás môže veľmi mrzieť,“ podotkol Valášek.
KDH hovorí o premrhanej šanci
Opozičné KDH tvrdí, že premiérovi sa v kľúčovej oblasti energetickej bezpečnosti nepodarilo presadiť obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do oficiálnych záverov Európskej rady. Samit podľa hnutia zároveň nepriniesol očakávané riešenia pre ekonomiku.
„Namiesto vydierania si premiér mal vybrať tlak na Radu v oblasti energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Mohol by tak dosiahnuť svoj cieľ a zvlášť potrebné urýchlené prehodnotenie systému emisných povoleniek a ďalších častí Green dealu, ako aj nastavenie budúceho viacročného rozpočtu Únie pre potreby našich regiónov,“ upozornil predseda KDH Milan Majerský.
Zablokované sankcie a miliardy pre Kyjev
Lídri členských krajín vo štvrtok v Bruseli vyzvali na čo najrýchlejšie prijatie v poradí dvadsiateho balíka sankcií voči Rusku. Očakávajú tiež, že prvé prostriedky z podpornej 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu sa vyplatia už na začiatku apríla. Spoločné závery o Ukrajine však Slovensko a Maďarsko nepodporili. Slovenský premiér už vopred avizoval, že dokument bez zmienky o ropovode Družba bude vetovať.
Nové reštriktívne opatrenia voči Rusku a vyplatenie obrovskej pôžičky aktuálne blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené, Budapešť s Bratislavou to naopak spochybňujú.