Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na kuchynskú pomôcku, ktorú sťahujú z trhu.
SOI o tom informovala na svojom webe, kde spresnila, že ide o ručný mixér značky botti. Ako uviedla, jeho používanie môže ohroziť zdravie spotrebiteľov.
Informácie o výrobku:
- Názov: Ručný mixér botti®,
- Model: MM-162,
- Pôvod: Poľsko,
- Popis: Ručný mixér s napájaním pomocou kábla. Telo je vyrobené z kombinácie kovu a plastu sivo-čiernej farby. Štítok na spodnej strane informuje o výrobcovi a technických parametroch.
- Balenie: Kartónový obal s návodom v slovenčine.
Kuchynská pomôcka môže ohroziť zdravie, varuje SOI
Ako varujú inšpektori, pri používaní mixéra môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Výrobok preto označili za nebezpečný:
„V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia sa pri zasúvaní miešacích metličiek, ktoré sú určené na normálne používanie mixéra, môže kovová metlička dostať do kontaktu s kovovým krytom motora, ktorý je od živej časti oddelený len základnou izoláciou.“
SOI preto nariadila stiahnutie výrobku z trhu. Zákazníci, ktorí si túto kuchynskú pomôcku už kúpili, majú pri jej vrátení na výber jednu z troch možností:
- oprava výrobku,
- nahradenie výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a približne rovnakej ceny,
- vrátenie finančnej hodnoty výrobku.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
Z trhu sťahujú aj naberačku a LED svetlo
Na slovenskom trhu sa predával aj ďalší nebezpečný výrobok – naberačka na špagety. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva, ktorý nariadil stiahnutie tohto výrobku z predaja.
Ako informovali hygienici, u naberačky zistili nadlimitnú hodnotu migrácie niklu. „ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedol úrad.
Inšpekcia upozornila aj na nebezpečné LED svetlo z Číny. V tomto výrobku zas zaznamenali nadlimitné množstvo olova.
LED svetlo na toaletu označila SOI za výrobok nebezpečný pre životné prostredie. Zákazníkom, ktorí si ho už kúpili, odporučila nepoužívať ho.