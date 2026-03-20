Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na kuchynskú pomôcku, ktorú sťahujú z trhu.

SOI o tom informovala na svojom webe, kde spresnila, že ide o ručný mixér značky botti. Ako uviedla, jeho používanie môže ohroziť zdravie spotrebiteľov.

Informácie o výrobku:

  • Názov: Ručný mixér botti®,
  • Model: MM-162,
  • Pôvod: Poľsko,
  • Popis: Ručný mixér s napájaním pomocou kábla. Telo je vyrobené z kombinácie kovu a plastu sivo-čiernej farby. Štítok na spodnej strane informuje o výrobcovi a technických parametroch.
  • Balenie: Kartónový obal s návodom v slovenčine.

Kuchynská pomôcka môže ohroziť zdravie, varuje SOI

Ako varujú inšpektori, pri používaní mixéra môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Výrobok preto označili za nebezpečný:

„V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia sa pri zasúvaní miešacích metličiek, ktoré sú určené na normálne používanie mixéra, môže kovová metlička dostať do kontaktu s kovovým krytom motora, ktorý je od živej časti oddelený len základnou izoláciou.“

SOI preto nariadila stiahnutie výrobku z trhu. Zákazníci, ktorí si túto kuchynskú pomôcku už kúpili, majú pri jej vrátení na výber jednu z troch možností:

  • oprava výrobku,
  • nahradenie výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a približne rovnakej ceny,
  • vrátenie finančnej hodnoty výrobku.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.

Z trhu sťahujú aj naberačku a LED svetlo

Na slovenskom trhu sa predával aj ďalší nebezpečný výrobok – naberačka na špagety. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva, ktorý nariadil stiahnutie tohto výrobku z predaja.

Ako informovali hygienici, u naberačky zistili nadlimitnú hodnotu migrácie niklu. „ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedol úrad.

Prečítajte si viac: Kuchynský výrobok môže ohroziť zdravie. ÚVZ varuje: Nepoužívajte ho!

Inšpekcia upozornila aj na nebezpečné LED svetlo z Číny. V tomto výrobku zas zaznamenali nadlimitné množstvo olova.

LED svetlo na toaletu označila SOI za výrobok nebezpečný pre životné prostredie. Zákazníkom, ktorí si ho už kúpili, odporučila nepoužívať ho.

Prečítajte si viac: Skrytá hrozba v domácnosti: SOI odhalila výrobok s vysokým obsahom olova