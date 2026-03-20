Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák sa po svojom vylúčení zo strany Hlas-SD necíti byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády (PVV).
Ak by do parlamentného pléna prišiel návrh na odvolanie ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, podporil by ho. Ferenčák to vyhlásil v piatok v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. Potvrdil zároveň, že bude opätovne kandidovať na pozíciu primátora Kežmarku.
„Vždy som hovoril čestne, vždy som hovoril pravdu a takto aj budem pracovať. A som aj jasne povedal: V parlamente ostávam a budem podporovať len tie zákony, ktoré sú pre ľudí a ktoré budú znamenať zlepšenie života ľudí na Slovensku,“ vyhlásil Ferenčák.
Doplnil tiež, že už má viacero ponúk od iných politických strán. Nechcel špecifikovať, aké to sú. „Potrebujem čas, mám tie ponuky, mám možnosti, budem zvažovať, ale chcem byť zástupcom slušných ľudí,“ priblížil. Dodal, že dostal ponuky aj od nových politických subjektov.