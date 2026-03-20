V obci Potôr pri Veľkom Krtíši došlo v piatok popoludní k vážnej dopravnej nehode.
Informovali o tom banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti. Podľa polície nákladné auto prevážajúce drevo zrazilo 10-ročné dievčatko. K zrážke došlo po tom, ako dievča vyšlo spoza autobusu na cestu.
"Maloletá chodkyňa bola z miesta nehody vo vážnom stave prevezená leteckou záchrannou službou do banskobystrickej nemocnice," informovala polícia.
U vodiča nákladiaku vykonali dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom. "Všetky okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania," dodali policajti.