Dostupnosť aplikácie Telegram v Rusku naďalej klesá. K 20. marcu sa dostupnosť pre Rusov podľa meracieho systému OONI znížila na 35 percent, uviedla Spoločnosť pre ochranu internetu (OZI). TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
V piatok monitorovacie zdroje zaznamenali vlnu sťažností používateľov na nedostupnosť Telegramu. „Každá štvrtá správa sa k príjemcovi nedostane,“ uviedol šéf OZI Michail Klimarev.
Podľa internetovej služby SBOJ.RF za posledných 24 hodín užívatelia z 30 ruských miest poslali viac ako 7400 správ o výpadkoch oproti 1483 z 19. marca. Väčšinou išlo o zlyhanie v mobilnej sieti. Mnohí majú problémy s odosielaním textových správ, čo bolo predtým zriedkavé a týka sa to aj pripojenia cez VPN.
Problémy s pripojením sa zintenzívnili minulý víkend. Podľa šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov MAKATEL Alexeja Amelkina sa teraz objavili sťažnosti na nefunkčnosť desktopovej verzie služby.
Ešte 11. marca bola miera dostupnosti napriek zvýšenému blokovaniu zo strany štátneho úradu pre dohľad na médiá, internet a komunikácie (Roskomnadzor) okolo 95 percent. O päť dní neskôr klesla pod 75 percent, 17. a 18. marca a neskôr bolo percento úspešných prístupov na Telegrame asi 80 percent.
Podľa zdrojov z kanálov RBC a Baza plánujú ruské úrady úplne zablokovať Telegram do 1. apríla. Úrady už dlhší čas tvrdia, že sa využíva ako platforma na šírenie nelegálneho a extrémistického obsahu. Vedenie spoločnosti tieto obvinenia odmieta a viní úrady zo snahy obmedziť jej služby, aby prinútili ľudí prejsť na štátnu aplikáciu MAX. Kritici sa však obávajú, že bude zneužitá na špehovanie jej používateľov.