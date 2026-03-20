Zakázané látky nachádzajúce sa v syntetických drogách budú ukotvené v novej legislatíve.
Látky by po novom mali byť regulované podľa skupín na základe ich chemickej štruktúry. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (obaja Hlas-SD). Šéf rezortu zdravotníctva priblížil, že nový zákon čoskoro predložia do medzirezortného pripomienkového konania.
„V priebehu mesiaca apríl to bude predložené do medzirezortného pripomienkového konania a čo najrýchlejšie predložené na rokovanie vlády a schválené v parlamente. Ja som absolútne presvedčený, že toto získa celospoločenskú a celopolitickú podporu, pretože je to jeden moderný, efektívny nástroj, ktorým máme za cieľ jediné, a síce chrániť naše deti a chrániť mladistvých,“ vyhlásil Šaško.
Ubezpečil, že počas pripomienkovania legislatívu nastavia odborníci. Verí, že tak zákon neobmedzí liečivá, ktoré by mohli nedopatrením spadnúť medzi zakázané látky. „Máme v tejto krajine medzi lekármi a aj medzi hlavnými odborníkmi dostatočnú kapacitu,“ myslí si.
Minister vnútra pripomenul, že medzi konzumentmi syntetických drog sú často deti vo veku 12 až 13 rokov. Priblížil, že ročne vznikne asi 50 nových derivátov syntetických látok, ktoré legislatíva technicky nezakazuje a štát ich musí pridávať do zoznamu zakázaných látok, čo nie je okamžité. Aktuálne je v zozname približne 900 zakázaných látok.
„V rámci tvorby legislatívy sme sa inšpirovali najmä západnými krajinami, najmä Nemeckom, pretože tam je tá problematika rovnako rozsiahla ako v našom prípade. Rovnako boli zapojení odborníci z hľadiska farmácie a chémie z Univerzity Komenského a sme presvedčení, že zákon, ktorý pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, bude jasným kladivom proti týmto priekupníkom drog,“ vyhlásil.
Prednosta Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Jakub Gécz priblížil, že deti po užití syntetických drog majú často ovplyvnené vedomie, sú nepríčetné a zaznamenali aj prípady, kedy ich musel zdravotnícky personál pacifikovať, pretože predstavovali nebezpečenstvo pre seba i svoje okolie.
„Hovoríme o veciach, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie ako to, čo možno už poznáme. Ale to je práve preto, lebo toto nepoznáme. Sú to syntetické látky. My nevieme, aká je účinná dávka, my nevieme, aká je tam koncentrácia. My sa v podstate nevieme pripraviť na ten účinok a už vôbec nie u detí, ktorých organizmus nie je zrelý,“ uviedol.