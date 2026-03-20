K fyzickému útoku ostrým predmetom došlo v piatok dopoludnia v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove.
Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
"Širokú verejnosť chceme upokojiť – polícia vo veci aktívne koná. Podozrivá osoba bola na mieste obmedzená na osobnej slobode a následne eskortovaná na policajné oddelenie," informovala polícia.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk má byť poškodenou žena, ktorá v minulosti neúspešne obhajovala útočníka v súdnom spore.
