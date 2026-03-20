Policajti upozorňujú na podvodné maily, ktoré sa týkajú preplatku zo zdravotnej poisťovne (ZP).
Odporúčajú na odkaz neklikať, inak ľudia prídu o svoje peniaze. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Do vašej schránky vám príde email, ktorý sa tvári ako radostná správa zo zdravotnej poisťovne, že máte preplatok na vašom ‚poistnom konte'. Toto je tá ‚dobrá' emócia. Následne prichádza emócia ‚časovej tiesne'. Podvodníci vás nabádajú, aby ste na vrátenie preplatku rýchlo klikli, pretože ‚preplatok' je časovo obmedzený,“ priblížila polícia.
Po kliknutí na odkaz sa podľa policajtov dostanú ľudia na napodobeninu webovej stránky ZP. V prípade, že ľudia zadajú na webe údaje zo svojej karty, prídu o svoje peniaze. Ak sa to stalo, polícia radí zachovať pokoj. „Ak vám odchádzajú sumy peňazí z účtu, urýchlene volajte do banky a zablokujte si účet. Následne utekajte na najbližší útvar Policajného zboru,“ dodala.