Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim kuchynským výrobkom pôvodom z Holandska.
Ide o naberačku na špagety, pri ktorej sa zistila hodnota migrácie niklu prekračujúca maximálny povolený limit. TASR o tom informovali z odboru komunikácie úradu.
Z trhu sťahujú nevyhovujúci kuchynský výrobok. Naberačka na špagety obsahuje nadlimitné množstvo niklu; Foto: uvzsr.sk
Naberačku nepoužívajte, radia hygienici
„ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uviedol úrad.
Ozrejmil, že riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke, avšak u osôb trpiacich alergiou na nikel môže predstavovať zdravotný problém. „Akútna toxicita je nízka, avšak z dlhodobého hľadiska je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek výrobkom, z ktorých môže nikel potenciálne migrovať,“ dodal ÚVZ.
Z trhu sťahujú aj LED svetlo z Číny
O stiahnutí výrobku z trhu vo štvrtok (19. 3.) informovala aj Slovenská obchodná inšpekcia. V LED svetle z Číny totiž zistili nadlimitné množstvo olova.
LED svetlo na toaletu označila SOI za výrobok nebezpečný pre životné prostredie. Zákazníkom, ktorí si ho už kúpili, odporučila nepoužívať ho.