Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok predstavila návrhy na zmiernenie tlaku rastúcich cien ropy na spotrebiteľov. Odporučila prácu z domu či vyhýbanie sa leteckej doprave, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Dôvodom zvýšených cien energií je prebiehajúca vojna na Blízkom východe, ktorú na konci februára vyvolali americko-izraelské údery na Irán. IEA už tento mesiac odsúhlasila rekordné uvoľnenie strategických zásob ropy s cieľom zmierniť dopad tohto konfliktu.

Nedávno sme spustili doteraz najväčšie uvoľnenie núdzových zásob ropy IEA – a v rámci našej medzinárodnej energetickej diplomacie som v úzkom kontakte s kľúčovými vládami po celom svete, vrátane hlavných producentov a spotrebiteľov energie,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

IEA okrem iného navrhla:

  • prácu z domu,
  • zníženie maximálnej rýchlosti na diaľniciach najmenej o desať kilometrov za hodinu.
  • vyhýbanie sa leteckej doprave, ak sú k dispozícii iné dopravné prostriedky.

Dnešná správa ponúka súbor okamžitých a konkrétnych opatrení, ktoré môžu vlády, podniky a domácnosti na strane dopytu prijať, aby ochránili spotrebiteľov pred dopadmi tejto krízy,“ dodal Birol.