Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok predstavila návrhy na zmiernenie tlaku rastúcich cien ropy na spotrebiteľov. Odporučila prácu z domu či vyhýbanie sa leteckej doprave, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Dôvodom zvýšených cien energií je prebiehajúca vojna na Blízkom východe, ktorú na konci februára vyvolali americko-izraelské údery na Irán. IEA už tento mesiac odsúhlasila rekordné uvoľnenie strategických zásob ropy s cieľom zmierniť dopad tohto konfliktu.
„Nedávno sme spustili doteraz najväčšie uvoľnenie núdzových zásob ropy IEA – a v rámci našej medzinárodnej energetickej diplomacie som v úzkom kontakte s kľúčovými vládami po celom svete, vrátane hlavných producentov a spotrebiteľov energie,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.
IEA okrem iného navrhla:
- prácu z domu,
- zníženie maximálnej rýchlosti na diaľniciach najmenej o desať kilometrov za hodinu.
- vyhýbanie sa leteckej doprave, ak sú k dispozícii iné dopravné prostriedky.
„Dnešná správa ponúka súbor okamžitých a konkrétnych opatrení, ktoré môžu vlády, podniky a domácnosti na strane dopytu prijať, aby ochránili spotrebiteľov pred dopadmi tejto krízy,“ dodal Birol.