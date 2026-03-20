Koaličná strana Hlas-SD má vážne výhrady k aktuálnemu zneniu novely zákona o mediálnych službách z dielne koaličnej SNS. Poslankyňa parlamentu Ľubica Laššáková otvorene priznala, že v súčasnej podobe má jej strana problém tento návrh v národnej rade podporiť.
„K aktuálnemu zneniu návrhu zákona máme viaceré výhrady, ktoré však zatiaľ nebudeme verejne komentovať. Koaliční partneri hovorili o pripravovanom pozmeňujúcom návrhu, no žiaden sme doteraz nedostali. V aktuálnej podobe teda máme problém zákon schváliť,“ spresnila postoj strany Laššáková.
Transformácia na Národný mediálny úrad
Sledovaná novela zákona o mediálnych službách je v parlamente aktuálne v druhom čítaní, kam ju poslanci posunuli ešte vo februári. Definitívne by sa tak o nej malo rozhodovať na nadchádzajúcej aprílovej schôdzi.
Úprava má v praxi priniesť transformáciu doterajšej Rady pre mediálne služby na úplne nový Národný mediálny úrad. Zachované by však malo ostať dôležité postavenie tohto orgánu ako mediálneho regulátora. Predsedu nového úradu by podľa predloženého návrhu po novom volil priamo parlament, a to na šesťročné funkčné obdobie. Okrem predsedu by mali byť kľúčovými orgánmi úradu aj podpredseda a samotná rada.
Predkladatelia z SNS svoj návrh obhajujú tým, že novela len upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu. Cieľom zmien je podľa národniarov „zjednoznačniť zodpovednosť za výkon pôsobnosti, posilniť akcieschopnosť a stabilitu rozhodovacej praxe a súčasne zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti voči verejnosti“.