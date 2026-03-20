Francúzsko aktívne skúma možnosti, ako diplomaticky odblokovať strategický Hormuzský prieliv. Cestu vidí v koordinovaných krokoch na úrovni Organizácie Spojených národov (OSN). V piatok to po európskom samite v Bruseli potvrdil francúzsky prezident Emmanuel Macron.
„Začali sme s prieskumným procesom a v nadchádzajúcich dňoch uvidíme, či má šancu na úspech,“ povedal šéf Elyzejského paláca ohľadom snahy upokojiť napätú situáciu na Blízkom východe, o čom informoval aj bruselský web Politico.
Hľadanie medzinárodnej podpory
Macron podľa vlastných slov už generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi vysvetlil, že Paríž chce zistiť názory svojich kľúčových partnerov, a to najmä priamo v Bezpečnostnej rade OSN. Cieľom je zistiť, či by bolo vhodné vytvoriť spoločný medzinárodný rámec pre riešenie krízy v Hormuzskom prielive. Žiadne bližšie podrobnosti o samotnej iniciatíve však zatiaľ neposkytol.
Francúzsky prezident zároveň doplnil, že o tejto myšlienke hovoril v telefonáte vo štvrtok dopoludnia s indickým premiérom Naréndrom Módím, ako aj so samotným Guterresom, ktorý sa s členmi Európskej rady stretol v Bruseli na pracovnom obede.
Rezolúcia a koalícia štátov
Guterres podľa diplomatických zdrojov z Únie európskym lídrom zdôraznil, že pre krajiny takzvaného globálneho juhu je nesmierne dôležité, aby sa akákoľvek iniciatíva na uvoľnenie prielivu viedla oficiálne práve cez štruktúry OSN.
Ďalší diplomatický zdroj naznačil, že francúzska iniciatíva by mohla v praxi pozostávať z novej rezolúcie. Ak by získala podporu štátov Perzského zálivu a európskych krajín, vytvorilo by to silný základ pre širšiu medzinárodnú koalíciu na zaisťovanie bezpečnosti tejto kľúčovej vodnej cesty.
Irán po začiatku americko-izraelských vojenských úderov koncom februára fakticky uzavrel Hormuzský prieliv. Cez túto úzku morskú cestu štandardne prechádza približne 20 percent celosvetových dodávok ropy, čo po jej blokáde okamžite prudko zvýšilo ceny energetických surovín na svetových trhoch.