Katar vo štvrtok oznámil, že jeho vzťahy s Iránom boli závažne narušené po týždňoch cielených útokov v oblasti Perzského zálivu. Dauha hlási rozsiahle škody na svojej kľúčovej infraštruktúre, ktoré výrazne znížia vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do sveta a vyžiadajú si nákladné opravy trvajúce tri až päť rokov.
„Po tomto nepriateľskom čine je potrebné obnoviť stratenú dôveru,“ uviedol katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. „Iráncov a nás spája geografická poloha, blízkosť a história,“ doplnil vzápätí s dôraznou výzvou pre Teherán, aby okamžite zastavil útoky a zabránil tak ďalšiemu zhoršovaniu bezpečnostnej situácie v celom regióne.
Koniec dlhoročnej spolupráce?
Katar pritom dlhodobo udržiava pragmatické diplomatické styky s Iránom a opakovane vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov v jeho vyhrotenom konflikte so Spojenými štátmi. Obe krajiny navyše spoločne využívajú najväčšie známe ložisko zemného plynu na svete, ktoré sa nachádza práve v Perzskom zálive, a doteraz intenzívne spolupracovali z čisto ekonomických dôvodov.
Katarské ministerstvo energetiky však vo štvrtok priznalo krutú realitu. Útoky na energetické objekty v krajine znížia celkovú exportnú kapacitu pre LNG o 17 percent, čím tento malý štát príde o odhadované ročné príjmy vo výške astronomických 20 miliárd dolárov.
Vyššia moc a globálne dôsledky
„Oprava škôd na zariadeniach potrvá tri až päť rokov. Dôsledky pocítia Čína, Južná Kórea, Taliansko a Belgicko,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Katar zároveň varoval, že sa bude musieť pri niektorých dlhodobých kontraktoch odvolať na takzvanú vyššiu moc. Ide o mimoriadne udalosti mimo jeho kontroly, ktoré môžu legálne viesť k dočasnému nenaplneniu dodávateľských zmlúv.
Katar stabilne patrí k vôbec najväčším producentom skvapalneného plynu LNG na svete, hneď popri globálnych hráčoch, akými sú USA, Austrália a Rusko. Výpadok jeho dodávok pre poškodenú infraštruktúru tak môže opäť otriasť svetovými trhmi s energiami.