Európska únia nájde spôsoby, ako vyplatiť prisľúbenú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, a to aj napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska. V noci na piatok to po mimoriadne napätom samite v Bruseli vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Lídrom členských štátov sa totiž opäť nepodarilo presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby prestal blokovať balík pomoci, na ktorom sa Únia dohodla ešte koncom minulého roka.
„Splníme to tak či onak,“ odkázala von der Leyenová novinárom na margo zablokovaných financií. Predseda Európskej rady António Costa vzápätí potvrdil, že lídri na štvrtkovom zasadnutí odsúdili správanie Maďarska ako absolútne neprijateľné. „Dohoda je dohoda, musíme dodržať svoje slovo. A nikto nemôže vydierať Európsku radu,“ vyhlásil rázne Costa.
Žiadna ropa, žiadne peniaze
Samotný Viktor Orbán však po rokovaniach na sociálnej sieti zverejnil jasný odkaz: „Žiadna ropa = žiadne peniaze.“ Doplnil, že vo svojom postoji neustúpil a situácia zostáva v mŕtvom bode. „Sme tam, kde sme boli dnes ráno. Ak bude ropa, budú aj peniaze,“ uviedol maďarský premiér.
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na obrovskom úvere pre Ukrajinu financovanom zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vtedy vyrokovali výnimku, vďaka ktorej sa nemusia pripojiť k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. Vyplatenie pôžičky však Budapešť aktuálne blokuje. Orbán tvrdí, že ho k prehodnoteniu podpory prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba. Pre tento spor Maďarsko blokuje aj v poradí dvadsiaty balík protiruských sankcií.
Ukrajina sa bráni tým, že ropovod poškodili ruské útoky z 27. januára a momentálne pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že potrubie poškodené nie je. Kyjev priamo obviňujú z politického vydierania tesne pred maďarskými parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 12. apríla.
Tvrdé slová Macrona a Merza
Lídri sa vo štvrtok dohodli, že finančnú pomoc Ukrajine opäť preberú na najbližšom stretnutí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však odmietol úvahy o alternatívnych riešeniach s tým, že nebude existovať žiadny plán B. „Keď hlavy štátov a vlád dospejú k rozhodnutiu, musia dodržať slovo. Ohrozená je dôveryhodnosť Rady,“ uviedol Macron a konanie Orbána označil za bezprecedentné.
Rovnako ostro reagoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého lídri požiadali eurokomisiu, aby našla právne možnosti vyplatenia úveru aj bez súhlasu Budapešti. Orbánovo veto označil za „akt hrubej nelojálnosti“, ktorý v Únii zanechá hlboké stopy a bude mať svoje dôsledky. „Je to vážne porušenie zásady lojálnosti členských štátov voči sebe navzájom a poškodzuje to dobré meno Európskej únie,“ uzavrel nemecký kancelár.