Američanka Kate Foxová sa zmieruje so smrťou svojho manžela Joea Ceccantiho. Ten mal zomrieť po tom, ako si vytvoril závislosť na používaní chatbotu ChatGPT.
Nečakaná smrť bez známok depresie
Tragický prípad sa odohral len niekoľko dní po tom, ako Ceccanti prestal používať ChatGPT. Ako píše denník The Guardian, Američan využíval chatbota niekoľko rokov.
ChatGPT slúžil 48-ročnému Ceccantimu najprv ako poradca pri vývoji udržateľného bývania. Postupne si z neho spravil dôverníka a v konverzáciách s ním trávil až 12 hodín denne. Podľa Foxovej nikdy netrpel depresiami:
„Nebol to depresívny človek. To mi naznačuje, že táto vec je nebezpečná nielen pre ľudí s depresiou. Je nebezpečná pre kohokoľvek.“
Ceccantiho stav sa zhoršoval, a chatbotu venoval čoraz viac hodín. Postupne si vymyslel vlastný jazyk, ktorým s ním komunikoval, a začal dokonca vyvíjať vlastnú umelú inteligenciu.
Ceccanti podľa Foxovej prestal používať chatbota po tom, ako si okolie všimlo zmenu v jeho správaní. Postupne sa začal izolovať a strácal kritické myslenie. Niekoľkokrát sa k ChatuGPT ešte vrátil, no napokon s ním skončil.
Ceccantiho telo napokon našli na železničnej trati po tom, ako skočil z nadjazdu.
OpenAI reaguje na kritiku
Open AI v októbri 2025 informovala o posilnení odpovedí ChatuGPT v citlivých konverzáciách. Chatbot by mal byť schopný rozpoznať známky nepokoja, starostlivo voliť odpovede a viesť ľudí k vyhľadaniu pomoci v realite.
„V spolupráci s odborníkmi na psychické zdravie s klinickou praxou v reálnom prostredí sme naučili model lepšie rozpoznať nepokoj, zmierniť napäté debaty a vo vhodnom prípade viesť ľudí k profesionálnej pomoci.“
Podľa The Guardian majú v Spojených štátoch záznam o takmer 50 ľuďoch, ktorí utrpeli poruchu duševného zdravia po konverzáciách s ChatomGPT. Deviatich z nich mali hospitalizovať a traja zomreli.
Hoci Ceccanti pred smrťou nevykazoval známky samovražedného správania, OpenAI odhaduje, že pri komunikácii s ChatGPT až u vyše milióna ľudí týždenne badať tento problém.