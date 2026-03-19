Lídri členských štátov Európskej únie na štvrtkovom samite v Bruseli nedospeli k dohode o pomoci pri zabezpečení Hormuzského prielivu. Stalo sa tak napriek tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na spoločnú ochranu tejto strategickej námornej trasy. Eskalujúci konflikt na Blízkom východe tam už výrazne narušil lodnú dopravu a spôsobil prudký nárast cien energií na celom svete.
Jednou z diskutovaných možností, ako by mohla Únia reagovať, bolo priame rozšírenie mandátu jej námornej misie Aspides až do Hormuzského prielivu. Táto operácia pôvodne vznikla ako reakcia na útoky jemenských povstalcov na lodnú dopravu v Červenom mori.
Do vojny sa nikto nehrnie
Návrh na rozšírenie misie však už predtým jednoznačne odmietli ministri zahraničných vecí členských štátov. „Nikto nechce aktívne vstupovať do tejto vojny,“ vysvetlila po stretnutí šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
Lídri EÚ sa namiesto toho priklonili len k celkovému posilneniu európskych misií Aspides a Atalanta, avšak bez rozšírenia ich geografickej pôsobnosti na spomínaný prieliv. V prijatých záveroch zdôraznili, že operácie musia zostať „v súlade s ich príslušnými mandátmi“. Európska rada zároveň upozornila, že vývoj v regióne ohrozuje globálnu bezpečnosť, a vyzvala všetky strany na maximálnu zdržanlivosť a ochranu civilistov.
Odsúdenie Iránu a útoky na Cypre
Predstavitelia členských krajín ostro odsúdili vojenské útoky Iránu proti okolitým štátom a vyjadrili solidaritu s krajinami v Perzskom zálive, kde Teherán útočí na americké základne v rámci odvety za americko-izraelské údery.
Lídri dvadsaťsedmičky zároveň uvítali vojenskú podporu vo východnom Stredozemí a na záchranu Cypru, kde nedávny dronový útok poškodil britskú základňu Akrotiri. Európska rada uznáva zámer cyperskej vlády začať diskusiu s Londýnom o tamojších britských základniach a je pripravená poskytnúť nevyhnutnú pomoc.
„Európska rada vyzýva Komisiu, aby naďalej informovala členské štáty o možnom vplyve vývoja na energetickú bezpečnosť, dodávateľské reťazce a migráciu,“ uvádza sa vo vyhlásení s tým, že hoci sa konflikt zatiaľ nepremietol do okamžitých migračných vĺn, Európa musí zostať maximálne ostražitá.
Zástupcovia Únie chcú s partnermi v regióne naďalej pracovať na stabilite. Európska rada na záver opätovne zdôraznila, že Iránu nesmie byť nikdy umožnené získať jadrovú zbraň a vyzvala Teherán na plnú spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Okrem toho lídri vyzvali iránsky režim, aby okamžite ukončil násilie a tvrdé represie voči vlastnému obyvateľstvu, ktoré vyšlo do ulíc.