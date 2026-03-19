Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v Bielom dome zaskočil japonskú premiérku Sanae Takaičiovú nečakaným výrokom o útoku na americkú základňu Pearl Harbor z decembra 1941. Spomenul ho v momente, keď obhajoval svoje rozhodnutie vopred neoznámiť spojencom, že sa chystá podniknúť vojenský úder na Irán.
Počas mimoriadne priateľského prijatia sa jeden z prítomných novinárov Trumpa opýtal, prečo o plánoch neinformoval spojencov predtým, než Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán. Šéf Bieleho domu na to reagoval vysvetlením, že o údere vopred nikomu nepovedali celkom zámerne.
Žart o prekvapení a vyvalené oči
„Chceli sme prekvapenie. A kto sa vyzná v prekvapeniach lepšie než Japonsko? Prečo ste mi nepovedali o Pearl Harbore?“ zavtipkoval 79-ročný prezident usadený hneď vedľa Takaičiovej. Odkazoval pritom na havajskú námornú základňu, ktorá sa 7. decembra 1941 stala cieľom drvivého a prekvapivého úderu japonských síl.
Japonskú premiérku týmto neštandardným výrokom očividne zaskočil. Podľa prítomných novinárov Takaičiová len vyvalila oči a nervózne sa posunula na stoličke, keď Trump v Oválnej pracovni z ničoho nič pripomenul moment, po ktorom USA vyhlásili Japonsku vojnu.
Citlivá téma a krvavá história
Pri historickom útoku na Pearl Harbor zahynulo viac než dvetisíc Američanov a bola poškodená alebo zničená väčšina americkej flotily ukotvenej na základni. Vtedajší prezident Franklin D. Roosevelt to vo svojom prejave pred Kongresom nazval „dňom, ktorý navždy zostane dňom hanby“.
Boje medzi cisárskym Japonskom a spojeneckými vojskami pokračovali až do augusta 1945. Dramatický obrat nastal po zhodení amerických atómových bômb na mestá Hirošima a Nagasaki, ktoré si vyžiadali státisíce obetí a viedli k definitívnej kapitulácii Japonska.
Pre Japoncov pritom zostáva vojnová história mimoriadne citlivou témou. Samotná premiérka Takaičiová je známa svojimi nacionalistickými názormi. V minulosti napríklad vyhlásila, že Japonsko viedlo obrannú vojnu a že sa príliš často ospravedlňovalo ázijským národom, ktoré počas konfliktu znášali utrpenie.