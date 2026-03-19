Ak sa prebiehajúci konflikt na Blízkom východe nepodarí čo najskôr ukončiť, Európska centrálna banka (ECB) zrejme už v apríli začne s diskusiami o zvýšení úrokových sadzieb. K samotnému sprísneniu menovej politiky by tak mohlo dôjsť už na nasledujúcom zasadnutí v júni. Informovali o tom zdroje z prostredia banky.
ECB ponechala vo štvrtok kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni dvoch percent. Zároveň však v dôsledku vojny v Perzskom zálive zhoršila vyhliadky vývoja ekonomiky a inflácie na tento rok.
Koniec pôvodných scenárov
Najnovšia eskalácia konfliktu medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom podľa zdrojov spôsobila, že s pôvodným základným scenárom pre vývoj európskej ekonomiky sa už jednoducho nedá počítať. Ak sa kríza rýchlo nevyrieši, bankári začnú na zasadnutí koncom apríla otvorene diskutovať o prísnejšej menovej politike.
Samotné zvýšenie úrokových sadzieb je však viac pravdepodobné až na ďalšom zasadnutí v júni. V tom čase už bude mať centrálna banka k dispozícii oveľa viac informácií o trajektórii cien energií a ich reálnom vplyve na európske hospodárstvo.
Zdroje nevylúčili ani núdzové zvýšenie úrokových sadzieb už na aprílovom zasadnutí. Na takýto krok by však ceny energií museli rásť omnoho prudšie. Jeden z expertov v tejto súvislosti uviedol ako možný spúšťač prekonanie psychologickej hranice 200 dolárov za barel ropy.
