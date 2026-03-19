Taliansky výrobca luxusných športových áut Lamborghini zaznamenal za minulý rok rekordný predaj vozidiel, čo mu vynieslo aj rekordné tržby. Zisk však klesol takmer o desatinu, pod čo sa podpísali najmä zvýšené dovozné clá v Spojených štátoch a nepriaznivé kurzové vplyvy.
Automobilka oznámila, že tržby za minulý rok vzrástli o 3,3 percenta na historických 3,2 miliardy eur. Prispel k tomu rekordný objem predaja, keď firma dodala zákazníkom 10 747 vozidiel.
Prevádzkový zisk však dosiahol 768 miliónov eur, čo oproti roku 2024 predstavuje pokles o vyše osem percent. Prevádzková marža tak klesla z 27 percent v roku 2024 na vlaňajších 24 percent.
Nové clá a zdražovanie
S cieľom kompenzovať nové dovozné clá zo strany USA talianska automobilka zvýšila v minulom roku ceny svojich modelov. „Na vymazanie vplyvu zvýšených ciel to však nestačilo,“ priznal generálny riaditeľ Lamborghini Stephan Winkelmann. V tomto roku však s ďalším rastom cien podľa vlastných slov nepočíta, keďže by to trhu v súčasnej situácii nepomohlo.
Čo sa týka vyhliadok na prebiehajúci rok 2026, podľa Winkelmanna je na hodnotenie zatiaľ priskoro. Dôvodom je zvýšená neistota, okrem iných faktorov aj pre vojnu na Blízkom východe. Tá výrazne narúša dodávky ropy a logistiku, čo sa môže negatívne odraziť aj na globálnom trhu s luxusnými autami.