Nitrianske zdravotnícke zariadenie Kardiotech riešilo v uplynulých dňoch prípad pacienta, ktorý prišiel s podozrením na infarkt.
Ako uviedol lekár Libor Gombala na sociálnej sieti, u pacienta evidovali príznaky ako dýchavičnosť a tlak na hrudníku, ktoré často poukazujú na problémy srdcom. Ako sa však ukázalo, príčinou bol v skutočnosti parazit
Pacient vykašľal parazita
Lekári na kardiológii zistili, že pacienta napadol parazit Ascaris lumbricoides, u nás známy aj ako škrkavka detská.
„Tento parazit bežne napáda tráviaci trakt, no v niektorých prípadoch môže počas svojho vývojového cyklu migrovať cez krvný obeh do pľúc. Odtiaľ sa môže dostať do dýchacích ciest a byť vykašľaný.“
Pri migrácii cez pľúca podľa Gombalu dochádza k vzniku príznakov podobných srdcovému ochoreniu. Lekár informoval o prípade ako o kuriozite. Podľa neho pacient parazita nakoniec vykašľal.
Parazity druhu Ascaris a ich výskyt
Druh parazitov Ascaris dorastá v dospelosti do dĺžky 30 až 35 centimetrov. Ako informujú americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC), tieto parazity napádajú ľudské črevá, kde kladú stovky tisíc vajíčok denne.
Vajíčka parazitov sa prenášajú výkalmi. Infekciu následne spôsobujú oplodnené vajíčka, z ktorých vznikajú larvy. Tento proces prebieha od 18 dní do niekoľkých týždňov, informujú CDC.
Larvy sa po vyliahnutí z vajíčok presúvajú do pľúc, kde v priebehu 10 až 14 dní dospievajú. Následne preniknú do hrdla, kde sú opäť prehltnuté. Po návrate z tenkého čreva dospievajú a v čreve žijú 1 až 2 roky.
Najčastejším hostiteľom parazitov druhu Ascaris sú ľudia a prasatá, k nákaze niekedy dochádza aj u opíc. Nákaza sa najčastejšie vyskytuje v oblasti trópov a subtrópov, najmä v oblastiach s nižšou úrovňou hygienických návykov, dodali CDC.