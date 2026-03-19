Spojené štáty vo štvrtok mimoriadne schválili predaj vojenského vybavenia za takmer 16,5 miliardy dolárov pre Spojené arabské emiráty a Kuvajt. Oba štáty Perzského zálivu totiž tvrdo zasiahli dôsledky aktuálnej vojny na Blízkom východe. Americké ministerstvo obrany zároveň žiada o dodatočných 200 miliárd dolárov na konflikt s Iránom, pričom šéf Bieleho domu Donald Trump zopakoval, že do oblasti nevyšle žiadne americké pozemné jednotky.
Irán v odvete za rozsiahle izraelské a americké údery podniká raketové útoky nielen na územie Izraela, ale aj na okolité štáty v Perzskom zálive. Tie tak boli nútené vynaložiť značné vojenské prostriedky na odrážanie týchto hrozieb.
Obídenie Kongresu a miliardové nákupy
Pri schválenom predaji zbraní obom arabským spojencom výnimočne nebude potrebné získať súhlas amerického Kongresu. Šéf diplomacie Marco Rubio totiž podľa oficiálneho vyhlásenia „riadne odôvodnil, že nastala mimoriadna situácia“. Tá si vyžaduje okamžitý predaj vojenskej techniky, čím sa administratíva vyhla povinnosti žiadať zákonodarcov o odobrenie obchodu.
Kuvajt od Spojených štátov kupuje radary protivzdušnej a protiraketovej obrany za osem miliárd dolárov. Určené sú na sledovanie rýchlo sa pohybujúcich cieľov a poskytovanie kľúčových údajov pre obranné systémy.
Spojeným arabským emirátom zasa Washington predá radar zameraný najmä na balistické strely v hodnote 4,5 miliardy dolárov. Okrem toho by mali Emiráty získať systémy na ničenie malých bezpilotných lietadiel za 2,1 miliardy dolárov, rakety vzduch-vzduch za 1,22 miliardy a tiež muníciu s modernizáciou pre stíhačky F-16 v hodnote 644 miliónov dolárov.
Pentagón pýta ďalších 200 miliárd
Americké ministerstvo obrany medzičasom požiadalo Biely dom o poskytnutie dodatočných 200 miliárd dolárov na prebiehajúcu vojnu s Iránom. O tejto obrovskej žiadosti ako prvý informoval denník The Washington Post, pričom akékoľvek nové finančné prostriedky v tomto prípade už budú podliehať schváleniu Kongresom.
„Zabíjať darebákov stojí peniaze,“ vyhlásil rázne na tlačovej konferencii šéf Pentagónu Pete Hegseth. Na novinársku otázku o dodatočných prostriedkoch presnú sumu priamo nepotvrdil a naznačil, že sa ešte môže zmeniť. Vláda si však podľa neho financovanie v Kongrese bez problémov zabezpečí.
Prezident Donald Trump vo štvrtok ubezpečil verejnosť, že neplánuje nasadiť do Iránu amerických vojakov. „Keby som to mal v pláne, určite by som vám to nepovedal. Ale žiadne pozemné jednotky tam neposielam,“ povedal novinárom v Bielom dome počas prijatia japonskej premiérky Sanae Takaičiovej.