Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, aby z novej súťaže na výstavbu kľúčového úseku diaľnice D1 Turany - Hubová odstránil diskriminačné podmienky. Poslanec parlamentu Ján Hargaš vo štvrtok upozornil, že aj v druhom vyhlásenom tendri sa už objavili námietky uchádzačov, ktorí sa cítia byť znevýhodnení.
„Chcel by som pána Ráža vyzvať, aby nebol tvrdohlavý a nespravil druhýkrát tú istú chybu. Vyzývam ministra, aby odstránil z tohto tendra diskriminačné podmienky a zbytočne nenaťahoval čas,“ vyhlásil Hargaš. Ak podľa neho sporné podmienky v súťaži zostanú, celý proces sa opäť natiahne a stratia sa mesiace, možno až roky.
„Ušetrite nám čas, ktorý ľudia musia tráviť v zápchach pri úseku Turany – Hubová, z ktorého sa vlastne stalo nové Strečno,“ odkázal poslanec šéfovi rezortu dopravy. Podľa neho má minister ideálnu príležitosť ukázať, či sa poučil z vlastnej chyby pri prvom pokuse a tentoraz sa zachová férovejšie.
Hargaš si neodpustil ani politickú poznámku smerom k Rážovej budúcnosti. „Šepká sa o ňom, že by možno chcel ašpirovať na post primátora Bratislavy. Tak môže ukázať aj obyvateľom hlavného mesta, či bude nasilu pretláčať záujmy vybraných firiem cez diskriminačné podmienky, alebo bude súťažiť férovo,“ dodal.
Súdna dohra a nová súťaž
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ešte v decembri nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zrušiť pôvodný tender z augusta 2024. Dôvodom malo byť porušenie pravidiel obstarávania. Diaľničiari však súťaž nezrušili a podali na správny súd žalobu, ktorou sa domáhajú preskúmania tohto rozhodnutia.
Medzitým štát vyhlásil úplne novú súťaž na ten istý úsek, ktorý je posledným nevysúťaženým a nerozostavaným dielom diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.
Ministerstvo diskrimináciu odmieta
Rezort dopravy v reakcii na kritiku opozície uviedol, že diaľničiari spornú podmienku z nového tendra už vynechali. „Námietka, ktorá k tendru prišla, sa týkala niečoho iného,“ reagoval stručne odbor komunikácie ministerstva.
Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil začiatok námietkového konania v novom tendri v dvoch samostatných informáciách vo svojom vestníku. Námietky v oboch prípadoch smerujú proti podmienkam uvedeným v dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť či ponuky.
Nová súťaž bola oficiálne zverejnená začiatkom marca. Predpokladaná hodnota tejto obrovskej zákazky sa vyšplhala na 1,573 miliardy eur bez DPH. V porovnaní s prvou súťažou z leta 2024 je tak tento chýbajúci úsek drahší o rovných 100 miliónov eur.