Irán vo štvrtok zrejme zasiahol a poškodil americkú stíhačku F-35, ktorá musela následne núdzovo pristáť na jednej z leteckých základní Spojených štátov na Blízkom východe. O incidente informovala americká spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na vlastné vojenské zdroje.
Hovorca Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) potvrdil, že stíhačka práve vykonávala bojovú operáciu priamo nad Iránom, keď bola nútená núdzovo pristáť. „Stroj bezpečne pristál a pilot je v stabilizovanom stave,“ uviedol hovorca s tým, že armáda už tento incident podrobne vyšetruje.
Zdroje oboznámené so situáciou tvrdia, že najmodernejšiu stíhačku zrejme poškodila priama iránska paľba. V prípade oficiálneho potvrdenia by išlo o vôbec prvý prípad zasiahnutia amerického lietadla zo strany Teheránu v aktuálne pokračujúcom konflikte.
Stroje za milióny a vyhlásenia o úspechu
Vo vojne na Blízkom východe, ktorú 28. februára odštartovali útoky Spojených štátov a Izraela na Irán, nasadzujú vyspelé stíhačky piatej generácie F-35 obe spojenecké armády. Cena jedného takéhoto stroja pritom presahuje hranicu 100 miliónov dolárov.
K incidentu došlo v čase, keď vysokopostavení americkí predstavitelia naďalej tvrdia, že zásah proti Iránu je mimoriadne úspešný. Americký minister obrany Pete Hegseth dokonca vo štvrtok vyhlásil, že USA „rozhodne vyhrávajú“ a úplne zničili iránsku protivzdušnú obranu.