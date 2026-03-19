Slovenský premiér na dnešnom samite Európskej rady v Bruseli odmietol odsúhlasiť závery podporujúce Ukrajinu. Dôvodom je pretrvávajúci spor o prerušené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba, ktoré Slovensku spôsobujú vážne hospodárske problémy. Lídri EÚ sa pritom v prvej časti rokovaní nedokázali dohodnúť na riešení tohto problému ani na odblokovaní 90-miliardovej pôžičky pre Kyjev.
Premiér na samite informoval európskych partnerov o vyhlásení stavu ropnej núdze v krajine. Jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť dodávky ruskej ropy spôsobuje podľa jeho slov Slovensku praktické ťažkosti. Pripomenul tiež, že na základe rozhodnutí orgánov EÚ majú Slovensko aj Maďarsko právo odoberať ruskú ropu až do konca roka 2027.
Situáciu podľa predsedu vlády ďalej komplikuje pretrvávajúci vojenský konflikt v Iráne. Ten sťažuje prístup k alternatívnym zdrojom a na svetových trhoch výrazne zvyšuje cenu suroviny.
Kritika Únie a obvinenia Kyjeva
Slovenský premiér otvorene kritizoval neschopnosť Európskej únie presvedčiť Kyjev, aby umožnil inšpekciu údajne poškodeného ropovodu, jeho opravu a opätovné sprevádzkovanie. Pred lídrami položil otázku, či za nečinnosťou stojí slabosť Únie, alebo cielený zámer definitívne odstrihnúť Slovensko a Maďarsko od ruskej ropy.
Zároveň obvinil prezidenta Zelenského z nelegitímneho zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku, ktorého cieľom má byť dosiahnutie výmeny tamojšej vlády.
Stopka pre núdzovú elektrinu
Slovensko podľa premiéra už prijalo prvé recipročné opatrenie, ktorým je zastavenie dodávok núdzovej elektriny na Ukrajinu. Avizoval tiež pripravenosť na ďalšie kroky v prípade, ak bude ukrajinské politické vedenie naďalej úmyselne poškodzovať ekonomické záujmy štátu.
Svoje odmietnutie záverov samitu zdôvodnil presvedčením, že vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou nemôžu fungovať jednostranne. Nie je podľa neho možné za každú cenu vyhovieť požiadavkám Kyjeva a zároveň tolerovať rozhodnutia poškodzujúce záujmy členských štátov. O svojom odmietavom postoji informoval predsedu Európskej rady Antónia Costu ešte pred samotným začiatkom rokovaní.