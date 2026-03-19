Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred výrobkom z Číny, ktorý označila za nebezpečný.

Ako uviedla SOI na svojom webe, LED svetlo na toaletu predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. Dôvodom je nadlimitné množstvo olova v ňom.

Informácie o výrobku

  • Názov: LED svetlo na toaletu, Item no.: TBL-1175,
  • Pôvod: Čína,
  • Vzhľad: LED svetlo má bielu farbu, zo zadnej strany sa doň vkladajú 3 AAA batérie. Predáva sa v kartónovej škatuli. Na obale sú uvedené informácie o výrobcovi, označenie CE a EAN kód.

V LED svetle z Číny namerali nadlimitné množstvo olova. SOI radí vrátiť ho predajcovi; Foto: soi.sk

Toto vráťte predajcovi, vyzýva inšpekcia

Keďže vo výrobku namerali nadmernú hmotnostnú koncentráciu olova, SOI označila výrobok za nebezpečný pre životné prostredie.

„Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb). (Nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie 36,1 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 %).“

SOI v tejto súvislosti nariadila stiahnutie výrobku z trhu a vyzvala zákazníkov, ktorí si svetlo už kúpili, aby ho nepoužívali a vrátili na mieste predaja.

Zákazník má pri vrátení tovaru na výber jednu z troch možností kompenzácie:

  • oprava výrobku,
  • nahradenie výrobku za iný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty,
  • vyplatenie kúpnej ceny výrobku.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodala SOI.

Olovo v životnom prostredí

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa olovo prirodzene nachádza v zemskej kôre. K znečisteniu životného prostredia týmto kovom dochádza najmä v miestach jeho ťažby, tavenia, výroby a recyklovania.

Využitie olova sa globálne sústreďuje najmä na batérie pre vozidlá. Okrem toho sa pridáva do pigmentov, farbív, skla, munície, šperkov či hračiek.

Keďže ide o toxický kov, kontakt s olovom u ľudí vyvoláva viacero negatívnych účinkov. „Na negatívne účinky olova sú náchylné najmä malé deti, u ktorých môže olovo viesť k trvalým nezvrátiteľným následkom, najmä na vývoj centrálnej nervovej sústavy,“ informuje WHO.

Z trhu sťahujú aj hračku a bižutériu

O nebezpečnom výrobku na trhu informoval v utorok (17. 3.) aj obchodný reťazec Lidl. Ten na svojom webe uviedol, že spoločnosť Delta – Sport Handelskontor GmbH stiahla z trhu drevenú detskú hračku „Lupilu“.

Podľa výrobcu k ťažnému lanu hračky sú pripevnené malé časti, ktoré sa môžu ľahko oddeliť. „U detí používajúcich hračku nie je možné vylúčiť vloženie hračky do úst, čo predstavuje riziko udusenia,“ uviedol Lidl.

O ďalších stiahnutých výrobkoch z trhu informovala koncom februára aj SOI. Tá označila za nebezpečné prívesok, náušnice a náhrdelník, v ktorých zistili nadmerný obsah ťažkých kovov.

SOI varovala, že pri používaní bižutérie hrozí až poškodenie orgánov.

