Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok v Bruseli vyzval Spojené štáty a Izrael, aby ukončili vojnu s Iránom skôr, než sa vymkne spod kontroly.

Zároveň varoval pred „možnými tragickými následkami“ pre civilistov aj globálnu ekonomiku. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Guterres vyzval tiež Teherán, aby zastavil útoky na susedné krajiny.Prestaňte útočiť na svojich susedov. Nikdy neboli stranou tohto konfliktu,“ dodal pred pracovným obedom s lídrami členských krajín Európskej únie počas summitu v Bruseli. Diskutuje s nimi o zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii a potrebe posilnenia multilateralizmu.

Predseda Európskej rady António Costa vyzdvihol multilateralizmus a OSN ako kľúčové prvky medzinárodného poriadku. V tejto veľmi nepokojnej dobe, ktorú prežívame, je viac ako kedykoľvek predtým rozhodujúce dodržiavať medzinárodný poriadok založený na pravidlách,“ zdôraznil Costa.

Predseda Európskej rady ocenil aj Guterresovu úlohu pri vedení OSN v súčasnej geopolitickej kríze.Mnoho aktérov spochybňuje medzinárodný poriadok, ale z našich skúseností vyplýva, že v skutočnosti neexistuje žiadna alternatíva k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Alternatívou je chaos, vojna na Ukrajine, na Blízkom východe a dramatické humanitárne situácie,“ dodal.

Po pracovnom obede by mali lídri Únie diskutovať o vojne na Blízkom východe a jej vplyve na ceny energií a energetickú bezpečnosť EÚ. Neskôr budú hovoriť o viacročnom finančnom rámci, bezpečnosti a obrane, a migrácii.