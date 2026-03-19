Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vo štvrtok na úvod samitu EÚ v Bruseli odmietol tvrdenia Maďarska, že potrebuje ruskú ropu cez ropovod, a zdôraznil, že chorvátska strana dokáže plne pokryť potreby susedného štátu, čo sa týka dodávok ropy. Na informácie portálu Politico upozornil spravodajca TASR.
Politico v súvislosti s témami prerokúvanými na Európskej rade pripomenul, že Maďarsko a Slovensko v liste zaslanom na adresu Európskej komisie (EK) skritizovali exekutívu EÚ za pomalé úsilie o opravu ropovodu Družba na území Ukrajiny, ktorý je kľúčový pre obnovenie tranzitu ruskej ropy do oboch krajín.
„Očakávali sme oveľa aktívnejší a rozhodnejší prístup,“ cituje Politico z listu, ktorý v stredu (18. 3.) poslali predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej ministri zahraničných vecí Maďarska a Slovenska Péter Szijjártó a Juraj Blanár. Obe krajiny pohrozili zablokovaním 90-miliárdovej pôžičky EÚ pre Kyjev, kým sa neobnoví tok ropy. Stredajšie závery Európskej rady z rokovaní o Ukrajine potvrdili, že iba 25 krajín podporilo vyplatenie 90-miliardovej pôžičky, Maďarsko a Slovensko tak neurobili.
Plenkovič však na samite upozornil, že Maďarsko môže dostávať dostatok ropy, aj bez dodávok tej ruskej cez poškodený ropovod Družba. Spresnil, že Záhreb dokáže plne pokryť potreby Maďarska.
„Chorvátsko dokáže zabezpečiť energetickú bezpečnosť a dodávky ropy Maďarsku a Slovensku, aj keď ropovod Družba nefunguje,“ povedal Plenkovič. Zároveň odkázal, že Chorvátsko je „tu pre nich“, aby obom krajinám poskytlo ropu, ktorú potrebujú, cez ropovod Adria.„Každý vie, že ropa cez Chorvátsko už preteká,“ dodal Plenkovič.