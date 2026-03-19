Maximálny limit na jedno tankovanie vo výške 400 eur pokrýva v niektorých prípadoch menej ako 20 % nádrže kamióna a je preto pre nákladnú a autobusovú dopravu neudržateľný.
Vo štvrtok na sociálnej sieti na to v reakcii na prijatie nariadenia vlády upozornilo združenia dopravcov Česmad Slovakia. Vláda by toto opatrenie podľa dopravcov mala prehodnotiť a nastaviť ho tak, aby neohrozovalo fungovanie sektora cestnej dopravy.
„Pre nákladné vozidlá je stanovený limit nedostatočný a v praxi neudržateľný. V mnohých prípadoch znamená natankovanie menej ako 20 % kapacity nádrže, čo je pre nákladnú a autobusovú dopravu absolútne nepostačujúce,“ uviedlo združenie. Limit podľa dopravcov prinúti vodičov, vykonávajúcich medzinárodnú dopravu, aby tankovali v zahraničí. To by zvýšilo ich prevádzkové náklady, znížilo konkurencieschopnosť a presunulo časť výdavkov mimo slovenskú ekonomiku.
„Zvýšené náklady dopravcov sa nevyhnutne premietnu do cien prepravy a následne aj do cien tovarov. Tento vplyv pocítia nielen firmy, ale aj maloobchod a v konečnom dôsledku všetci občania Slovenska,“ upozornili dopravcovia. Nariadenie podľa Česmadu môže zároveň viesť k obmedzeniu dojazdu vozidiel, nutnosti častejšieho tankovania a zdržaniam i k narušeniu logistických a dodávateľských reťazcov.
Aktuálne ceny nafty sa pohybujú okolo 1,6 eura za liter. To znamená, že vodič môže natankovať maximálne 250 litrov. V reakcii na toto vyjadrenie už viacero kamionistov uviedlo, že nie je problém natankovať na jednej čerpacej stanici za 400 eur a na ďalšej tiež. Problémom by podľa nich nemalo byť natankovať na rovnakej čerpacej stanici opakovane.