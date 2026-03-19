Na Ukrajinu už dorazila skupina expertov Európskej únie (EÚ), ktorej úlohou je vyhodnotiť aktuálny stav ropovodu Družba. V stredu (18. 3.) večer to na sociálnej sieti X potvrdil generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj.
„Spolu so zástupcom veľvyslanca EÚ Gediminasom Navickasom sme sa stretli s technickou pracovnou skupinou. Za prítomnosti vedenia spoločnosti Ukrtransnafta sme našim partnerom poskytli podrobné informácie o dôsledkoch ruského útoku na infraštruktúru ropovodu Družba,“ uviedol Koreckyj.
Riaditeľ Naftohazu však neposkytol ďalšie podrobnosti o prítomných expertoch, ani či a kedy by mali pricestovať do mesta Brody na západnej Ukrajine, kde podľa Ukrajiny došlo k poškodeniu infraštruktúry. Ocenil iba ponuku EÚ, ktorá by mala Naftohazu a jej dcérskej spoločnosti Ukrtransnafta pomôcť obnoviť fungovanie plynovodu „v súlade s najvyššími európskymi technickými a bezpečnostnými normami a zabrániť ďalším teroristickým útokom“.
Krátko pred Koreckého oznámením hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj v stredu povedal, že Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o tejto expertnej misii EÚ.
K prerušeniu dodávok cez ropovod Družba podľa Kyjeva viedli ruské útoky na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti z 27. januára. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico obviňujú Ukrajinu z otáľania pri obnove jeho prevádzky a z politického vydierania. EÚ preto navrhla vyslanie misie na kontrolu ropovodu Družba.
Podľa Ukrajiny sa v médiách v utorok (17. 3.) objavila informácia, že 18. marca si ropovod Družba obzrú nezávislí experti z európskych krajín a skontrolujú úsek poškodený Ruskom. Medzi expertmi nemali byť zástupcovia Maďarska a Slovenska, na čo sa sťažovali šéfovia diplomacií oboch krajín. Logisticky túto misiu údajne zabezpečuje oficiálne zastúpenie EÚ na Ukrajine.