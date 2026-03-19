Zrušenie platných zmlúv vo výške približne dvoch miliónov eur na viacročné projekty Fondom na podporu umenia (FPU) je v rozpore so zákonom.
Zmluvy sa týkajú približne 40 projektov, napríklad festivalov, kultúrnych centier či časopisov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedla opozičná poslankyňa parlamentu Zora Jaurová (PS).
Podporu mali podľa Jaurovej žiadatelia pridelenú na základe platných trojročných zmlúv do roku 2026, resp. do 2027. Vysvetlila, že tieto viacročné granty sú vysoko efektívnou a želateľnou praxou v oblasti financovania kultúry, pretože vďaka nim sa zaručuje kontinuita kultúrnych činností a lepší rozvoj kultúry v slovenských regiónoch. Také isté dodatky k zmluvám minulý rok FPU podpísal, tvrdí Jaurová. „Žiadatelia, ktorí majú tieto viacročné granty, s tou podporou, samozrejme, rátajú, lebo to je právne záväzné, podľa nej plánujú činnosti a robia záväzky,“ dodala.
Poslankyňa za PS Dana Kleinert priblížila, že ide napríklad o podporu pre detské časopisy Adamko, Šikovníček či Včielka. Varuje, že vydávať sa nebude môcť ani Literárny týždenník, zruší sa aj Festival literatúry a Kremnické gagy. Obec Terchová podľa nej nebude môcť organizovať medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni. „Pán (Matúš) Oľha, predseda Rady FPU, včera na zasadaní Rady FPU z ničoho nič, bez akejkoľvek právnej argumentácie, navrhol všetky tieto projekty zrušiť, pretože podľa jeho názoru sú v rozpore so zákonom. Tu už naozaj človeku začína rozum zastávať, pretože keď si otvoríte zákon o FPU, tak táto skutočnosť sa v ňom vôbec neupravuje,“ povedala Jaurová.
Týmto rozhodnutím podľa Jaurovej došlo k porušeniu práv žiadateľov. Tvrdí, že žiadatelia sú pripravení brániť sa všetkými zákonnými prostriedkami a náklady na tieto súdne spory bude následne znášať FPU. „Čiže verejné zdroje a peniaze, ktoré sú určené na podporu kultúry, sa budú používať na súdne trovy, sankcie, pokuty a náhradu majetkovej ujmy,“ poznamenala.
Poslankyňa preto vyzvala Oľhu, aby verejne deklaroval, že akékoľvek náklady, ktoré bude musieť znášať FPU, a verejné zdroje ako dôsledok rozhodnutia rady, bude osobne znášať a zaplatí všetky náklady.